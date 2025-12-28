Hà Nội: Không gian triển lãm số mở cửa miễn phí dịp Tết Dương lịch

Du khách có thể trực tiếp tương tác và cảm nhận chiều sâu văn hóa thông qua các công nghệ lần đầu tiên được áp dụng đồng bộ trong một triển lãm về Hà Nội như 3D mapping, LED kinetic...

Nhân dịp Tết Dương lịch năm 2026, du khách tại Hà Nội có thể tham quan miễn phí triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản” tại địa chỉ 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Triển lãm được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, đưa người xem tiếp cận di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội bằng cách kết hợp công nghệ số với nghệ thuật đương đại. Thông qua đó, không gian trưng bày mang đến cách kể chuyện mới về lịch sử, ký ức và đời sống văn hóa Thủ đô, tạo nên những lát cắt sinh động và giàu cảm xúc.

Nội dung triển lãm tập trung khắc họa những giá trị làm nên bản sắc Hà Nội qua nhiều lớp lang, từ lịch sử nghìn năm văn hiến, diện mạo đô thị đặc trưng, đời sống văn hóa dân gian, cho đến khát vọng vươn lên của một thành phố năng động, sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông qua trải nghiệm đa giác quan, triển lãm góp phần giúp công chúng tiếp cận di sản theo cách gần gũi và dễ tiếp nhận hơn./.

