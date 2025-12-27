Đến triển lãm Phan Ngọc Khuê, ngắm những miền quê yên bình trải dọc đất nước

Bằng các chất liệu đa dạng như lụa, sơn dầu, màu nước, bột màu hay khắc gỗ, họa sỹ Phan Ngọc Khuê thành công khắc họa sự bình yên, hồn hậu của những miền quê trải dọc đất nước, những sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số và mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Ngày 27/12, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với họa sỹ, nhà nghiên cứu nghệ thuật dân tộc Phan Ngọc Khuê tổ chức triển lãm tranh “Những miền quê yêu dấu.”

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 50 tác phẩm hội họa được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2023, phản ánh hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, miệt mài của họa sỹ Phan Ngọc Khuê với đề tài con người và miền quê Việt Nam.

Điểm nổi bật của triển lãm không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm, mà ở chiều sâu văn hóa và sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài nông thôn, miền núi và đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, từ phong cảnh thiên nhiên, sinh hoạt lao động, lễ hội, tín ngưỡng, đến chân dung và đời sống thường nhật.

Họa sỹ Phan Ngọc Khuê (trái) đã có hơn 40 năm theo đuổi đề tài dân tộc và làng quê Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có thể kể đến một số tác phẩm như: “Bến sông Nậm Lay”, “Thu hoạch thóc,” “Mùa gieo hạt,” “Vui trong hội rượu cần Ê Đê,” “Vợ chồng Vân Kiều đi dự hội,” “Ngày mới của vợ chồng H'Mông,” “Chợ Sìn Hồ”... Qua đó, họa sỹ không chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh, mà còn thể hiện nhịp sống, tinh thần cộng đồng và mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Một điểm khác biệt nữa trong các tác phẩm của họa sỹ Phan Ngọc Khuê là sự phong phú về chất liệu và kỹ thuật tạo hình.

Bên cạnh các chất liệu quen thuộc như: Lụa, sơn dầu, màu nước, bột màu hay khắc gỗ, họa sỹ Phan Ngọc Khuê còn thành công với kỹ thuật vẽ sáp ong nhuộm nâu, qua một số tác phẩm như: “Trút lửa lên đầu thù,” “Đam San đi bắt nữ thần Mặt Trời,” “Tiếng kèn đêm trăng,” “Triều dâng ở Bãi Dài-Cam Ranh” hay “Phong cảnh đền Ngọc Sơn”… cho thấy khả năng biến tấu chất liệu dân gian thành ngôn ngữ tạo hình, vừa mang tính nghệ thuật, vừa giàu cảm xúc.

Họa sỹ Phan Ngọc Khuê là người có thể sáng tạo trên nhiều chất liệu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ tại triển lãm, họa sỹ Phan Ngọc Khuê cho hay ông đã đi qua nhiều vùng miền trên dải đất Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến miền núi Tây Nguyên. Ở mỗi vùng quê, ông đều dành thời gian sống cùng người dân, quan sát sinh hoạt xã hội, phong tục, lễ nghi và những biến chuyển đời sống.

Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành chất liệu để ông đưa vào tác phẩm, kể lại “câu chuyện xưa nay,” chia sẻ niềm vui cùng đời sống đa dạng và phong phú của các cộng đồng văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho rằng họa sỹ Phan Ngọc Khuê không chỉ mang đến một triển lãm tranh giàu tính nghệ thuật và cảm xúc mà còn đóng góp một bộ sưu tập hội họa giá trị về đời sống văn hóa các vùng miền và các dân tộc Việt Nam được ghi chép bằng hội họa trong suốt hơn bốn thập kỷ.

Trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, triển lãm gợi nhắc về cội nguồn, về những giá trị bền vững của văn hóa làng quê - nơi lưu giữ căn cốt tinh thần của dân tộc.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay đến ngày 10/1/2026 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

