Phú Thọ: Gìn giữ hồn cốt văn hóa, vun đắp khối đoàn kết cộng đồng

Trong không khí rộn ràng của mùa thu hoạch, xã Cao Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa long trọng tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới, đây là một sinh hoạt văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tày xã Cao Sơn.

Ngày hội không chỉ là dịp tri ân trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Xã Cao Sơn là xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, được hình thành sau sáp nhập 2 xã Cao Sơn và Tân Minh (huyện Đà Bắc, Hòa Bình cũ). Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đưa chính quyền 2 cấp đi vào vận hành hiệu quả.

Hiện nay, xã có diện tích tự nhiên hơn 124km², dân số gần 9.000 người, với 17 thôn và 5 dân tộc anh em cùng chung sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày.

Đời sống của người dân Cao Sơn chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, hệ thống giao thông, điện, trường... từng bước được hoàn thiện; ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Trong bức tranh đa sắc của văn hóa các dân tộc tại xã Cao Sơn, văn hóa của dân tộc Tày nổi bật với nền văn minh lúa nước lâu đời, những nếp nhà sàn truyền thống, trang phục áo chàm giản dị, cùng các loại hình di sản văn hóa đặc sắc như: Hát Then, đàn Tính, nghề dệt thổ cẩm và các nghi lễ nông nghiệp truyền thống. Trong đó, Lễ Mừng cơm mới được xem là một nghi lễ quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được đồng bào Tày gìn giữ từ bao đời nay.

Trước đây, Lễ Mừng cơm mới chủ yếu được tổ chức trong phạm vi từng gia đình. Năm 2025, lần đầu tiên xã Cao Sơn tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới với quy mô cấp xã, nhằm tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời nâng tầm giá trị lễ hội truyền thống.

Mâm cỗ lễ mừng cơm mới. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày hội diễn ra với phần nghi lễ trang trọng dâng hạt gạo mới lên tổ tiên, thần linh, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống từ gạo mới.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn, Bùi Thị Hòa Bình khẳng định: "Việc tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, tổ tiên, mà còn là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày. Thông qua Ngày hội, chúng tôi mong muốn tăng cường sự gắn kết cộng đồng, đồng thời từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại địa phương."

Các hoạt động trong ngày hội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Không khí Ngày hội đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Chị Thanh Ngọc, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với tình cảm mộc mạc, chân thành của người dân nơi đây. Ngày hội Mừng cơm mới không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn giúp du khách như chúng tôi hiểu hơn về văn hóa, đời sống của đồng bào vùng cao.”

Ngày hội Mừng cơm mới xã Cao Sơn đã khép lại trong niềm hân hoan, ấm áp nghĩa tình. Đây không chỉ là dịp để nhân dân và chính quyền địa phương cùng nhìn lại một mùa lao động bội thu, mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nền tảng để xã Cao Sơn phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới tương lai bền vững, giàu bản sắc./.

