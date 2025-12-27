Văn hóa

Phát hiện nhẫn vàng và tiền cổ hé mở lịch sử tu viện giữa sa mạc Judea

Hai đồng solidus bằng vàng mang hình Hoàng đế Byzantine Heraclius cùng chiếc nhẫn đã góp phần làm sáng tỏ bức tranh tôn giáo Cơ Đốc giáo của khu vực trong thời kỳ Byzantine.

Thanh Bình
Những đồng tiền vàng hiếm có niên đại thời Byzantine được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Hyrcania ở phía Bắc sa mạc Judea. (Ảnh của COGAT)
Những đồng tiền vàng hiếm có niên đại thời Byzantine được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Hyrcania ở phía Bắc sa mạc Judea. (Ảnh của COGAT)

Đơn vị Khảo cổ thuộc Cơ quan Dân sự Israel vừa thông báo đã phát hiện những đồng tiền vàng hiếm có niên đại thời Byzantine cùng một chiếc nhẫn vàng tinh xảo tại di chỉ khảo cổ Hyrcania, nằm ở phía Bắc sa mạc Judea.

Theo các nhà nghiên cứu, hai đồng solidus bằng vàng mang hình Hoàng đế Byzantine Heraclius cùng chiếc nhẫn đã góp phần làm sáng tỏ bức tranh tôn giáo Cơ Đốc giáo của khu vực trong thời kỳ Byzantine, đặc biệt là mối liên hệ với sự hình thành và phát triển của đời sống tu viện trong sa mạc.

Giới chức cho biết, phối hợp với các nhóm học thuật từ Đại học Hebrew ở Jerusalem, những hiện vật này được phát lộ trong quá trình khai quật, nghiên cứu và bảo tồn đang diễn ra tại di chỉ nhiều tầng văn hóa. Hoạt động này nằm trong chiến dịch bảo tồn sau khi khu vực bị hư hại do nạn đào trộm cổ vật.

Di chỉ này có mối liên hệ lịch sử với Thánh Sabbas, một trong những người đặt nền móng cho truyền thống tu viện ở sa mạc Judea, di sản của ông đã định hình các thực hành tu viện suốt nhiều thế kỷ. Những phát hiện mới bổ sung thêm bằng chứng về hoạt động của Cơ Đốc giáo Byzantine tại các khu vực sa mạc hẻo lánh, có niên đại từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 7 sau Công nguyên.

Khirbet Hyrcania, được thành lập vào cuối thời kỳ Hy Lạp hóa, từng là pháo đài và khu định cư qua nhiều thế kỷ dưới thời La Mã và Herod, trước khi trở thành trung tâm tu viện Cơ Đốc giáo trong thời kỳ Byzantine.

Ông Binyamin Har-Even, Trưởng đơn vị Khảo cổ thuộc Cơ quan Dân sự, cho biết Những phát hiện tại Khirbet Hyrcania phản ánh một chương quan trọng của thời kỳ Byzantine và truyền thống Cơ Đốc giáo sơ kỳ trong khu vực Ông nhấn mạnh: “Công việc của chúng tôi nhằm bảo vệ quá khứ, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và giúp công chúng có thể tiếp cận di sản này”./.

