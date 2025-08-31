Các nhà khảo cổ Israel tìm thấy bấc đèn 4.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) vừa công bố một phát hiện khảo cổ hiếm hoi, đó là ba chiếc bấc đèn cổ được bảo quản nguyên vẹn có niên đại khoảng 4.000 năm, được khai quật trong quá trình xây dựng một khu dân cư mới tại thành phố Yehud, miền trung Israel.

Theo IAA, đây là những bấc đèn cổ nhất từng được phát hiện trên thế giới. Phát hiện này được đánh giá là đặc biệt hiếm có bởi thông thường, bấc đèn - làm từ sợi thực vật hoặc vải, hoặc đã cháy hết trong quá trình sử dụng, hoặc bị phân hủy trong đất, nhất là ở các khu vực có khí hậu Địa Trung Hải ẩm ướt.

Thậm chí khi các mảnh vật liệu như vậy được phát hiện, chúng cũng rất khó được xác định rõ là bấc đèn, trừ khi tìm thấy cùng với đèn dầu, vì hình dạng của chúng không khác gì những mảnh vải vụn thông thường.

Mặc dù bấc đèn là vật dụng phổ biến trong thế giới cổ đại, nhưng theo hai nhà nghiên cứu Tiến sỹ Naama Sukenik và Tiến sỹ Yonah Maor của IAA, đây là “một phát hiện độc nhất vô nhị mà chúng tôi không nghĩ có thể tồn tại được trong khí hậu ẩm ướt của vùng Địa Trung Hải."

Hai nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng: “Những chiếc bấc này nằm trong số rất ít hiện vật cùng thời còn tồn tại mà chúng tôi biết đến trên thế giới."

Ba bấc đèn này được tìm thấy trong các đèn dầu đặt tại những ngôi mộ thuộc khu vực Newe Efrayim, có niên đại từ năm 2.500 đến 2.000 trước Công nguyên.

Các nhà nghiên cứu cho biết vào thời kỳ đó, việc đặt đèn dầu trong mộ là một tập tục phổ biến./.

