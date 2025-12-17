Italy: Kinh ngạc với những dấu chân khủng long trên nền vách núi dựng đứng

Mới đây, các nhà cổ sinh vật học Italy đã phát hiện hàng nghìn dấu chân khủng long trên một vách đá gần như dựng đứng tại khu vực núi cao gần thị trấn Bormio, thuộc vùng Lombardy, miền Bắc Italy, một trong những địa điểm đăng cai Thế vận hội Mùa đông năm 2026.

Theo giới chuyên gia, đây là một trong những địa điểm giàu tư liệu hóa thạch thuộc kỷ Trias (kỷ Tam Điệp) bậc nhất thế giới.

Cụ thể, bãi dấu chân khủng long với những vết chân rộng tới 40cm, hằn rõ cả vết móng vuốt, trải dài khoảng 5km tại thung lũng băng hà Valle di Fraele – khu vực núi cao gần thị trấn Bormio.

Các nhà cổ sinh vật học cho rằng những dấu chân này thuộc về đàn khủng long ăn cỏ cổ dài, nhiều khả năng là loài plateosaurus, từng sinh sống trên Trái Đất cách đây hơn 200 triệu năm. Khi đó, khu vực hóa thạch này là một đầm phá ấm áp, môi trường lý tưởng để khủng long di chuyển dọc theo bờ biển, in dấu chân trên lớp bùn mềm ven mặt nước.

Theo nhà nghiên cứu dấu tích sinh vật Fabio Massimo Petti đến từ bảo tàng MUSE ở Trento, những dấu chân được hình thành khi trầm tích còn mềm trên các bãi triều rộng lớn bao quanh đại dương Tethys.

Lớp bùn sau đó dần hóa đá và nhờ đó, các dấu chân khủng long, từ dấu ngón cho tới vết móng, đã tránh được tác động của thời gian.

Phát biểu trước báo giới ngày 16/12, nhà cổ sinh vật học Cristiano Dal Sasso của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Milan nhấn mạnh địa điểm nói trên là một trong những bãi dấu chân khủng long lớn nhất và cổ xưa nhất từng được phát hiện tại Italy.

Ông cũng cho biết đây là phát hiện ngoạn mục hàng đầu mà ông từng được chứng kiến trong 35 năm làm nghề.

Theo các nhà khoa học, khi mảng kiến tạo châu Phi dần dịch chuyển về phía Bắc khiến đại dương Tethys dần khô cạn, các lớp đá trầm tích đã góp phần hình thành dãy Alps ngày nay.

Hệ quả là các dấu chân khủng long hóa thạch, vốn nằm theo phương ngang, giờ nằm trên sườn núi gần như dựng đứng.

Do khu vực phát hiện bãi chân khủng long không thể tiếp cận bằng đường mòn thông thường, các nhà khoa học cho biết sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái và công nghệ viễn thám để tiếp tục nghiên cứu địa điểm đặc biệt này.

Ông Giovanni Malagò, Chủ tịch Ban Tổ chức Olympic mùa Đông Milano–Cortina năm 2026, nhận định ngành khoa học tự nhiên đã trao tặng cho Thế vận hội Mùa đông 2026 một món quà bất ngờ và vô giá, đến từ những kỷ nguyên xa xưa của Trái Đất./.