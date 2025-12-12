Khám phá bức tường 7.000 năm tuổi dưới biển phía Tây nước Pháp

Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện khảo cổ học đáng chú ý ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Pháp.

Một bức tường cổ có niên đại khoảng 7.000 năm đã được phát hiện dưới đáy biển gần đảo Ile de Sein thuộc vùng Brittany.

Công trình này dài khoảng 120m và được tìm thấy cùng với hàng chục cấu trúc nhân tạo nhỏ hơn, có cùng niên đại.

Giáo sư Yvan Pailler - chuyên gia khảo cổ học tại Đại học Western Brittany và là đồng tác giả của nghiên cứu - cho biết: “Đây là khám phá rất thú vị, mở ra triển vọng mới cho khảo cổ học dưới nước và giúp hiểu rõ hơn về cách thức tổ chức của các xã hội ven biển trong thời kỳ cổ đại.”

Phát hiện được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Khảo cổ học Hàng hải, một tạp chí uy tín trong lĩnh vực khảo cổ học dưới nước.

Các cấu trúc nằm ở độ sâu khoảng 9m dưới mặt nước và được xác định có niên đại từ khoảng 5.800-5.300 năm trước Công nguyên, vào thời kỳ khi mực nước biển thấp hơn nhiều so với hiện nay.

Những công trình ban đầu đã được phát hiện từ năm 2017 nhờ sử dụng công nghệ quét đáy đại dương bằng laser. Các thợ lặn đã tiến hành khảo sát địa điểm từ năm 2022-2024 và xác nhận sự hiện diện của các cấu trúc đá granite.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những cấu trúc này có thể đã được sử dụng làm bẫy cá trong các bãi triều hoặc là những bức tường bảo vệ khu dân cư khi nước lên.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các công trình này phản ánh người cổ đại xưa đã có đủ kỹ thuật và tổ chức xã hội để khai thác, di chuyển và dựng lên những khối đá nặng hàng tấn và có kích thước tương đương các khối đá cự thạch (megalith) nổi tiếng ở Brittany.

Các khối đá này thường được sử dụng làm tượng đài hoặc trong các nghi lễ tôn giáo.

Với việc xác nhận sự tồn tại của các công trình này, các nhà khảo cổ học hy vọng sẽ có thêm những thông tin quý giá về cuộc sống của người dân cổ đại, cũng như sự tiến bộ trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên tự nhiên để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và bảo vệ cộng đồng./.

Iran: Những bằng chứng khảo cổ hé lộ về ngôi làng cổ 7.000 năm tuổi Một số bằng chứng khảo cổ cho thấy một làng cổ thuộc thiên niên kỷ thứ 5-6 trước Công nguyên đã tồn tại ngay dưới trung tâm thành phố lịch sử thời trung đại Beladshapur, thuộc Dehdasht ngày nay.