Đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản Văn hóa thế giới

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9256/VPCP-KGVX ngày 28/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc gửi Hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang” (bản dự thảo) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ, hoàn thiện Hồ sơ bảo đảm chất lượng và đúng quy định của pháp luật; trên cơ sở đó, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Hồ sơ đề cử "Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang" (bản dự thảo) gửi Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO theo quy định.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ đề cử "Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang" (bản dự thảo) tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO trước ngày 30/9/2025 theo quy định; phát huy vị trí, vai trò của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO; tích cực hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạo đồng thuận của quốc tế ủng hộ cho việc ghi danh Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản thế giới.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê (bản dự thảo) theo quy định của Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế khẩn trương tập trung nghiên cứu, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Hồ sơ đề cử (bản hoàn thiện); bảo đảm đáp ứng các tiêu chí di sản thế giới theo Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới của UNESCO và quy định pháp luật về di sản văn hóa, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ trình Hồ sơ đề cử (bản hoàn thiện) theo đúng quy định của UNESCO.

Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê nằm trên địa bàn thị trấn Óc Eo, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha, trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) gần 144 ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) trên 289 ha.

Di tích Óc Eo-Ba Thê là dấu tích quan trọng của nền văn minh Óc Eo, từng phát triển rực rỡ ở vùng Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. Đây là một trong những trung tâm giao thương lớn của vương quốc Phù Nam xưa, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc, di vật khảo cổ phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng.

Toàn tỉnh An Giang hiện có hơn 80 di tích văn hóa Óc Eo, trong đó, Di tích Óc Eo-Ba Thê được xác định có vị trí quan trọng, từng là một đô thị, cảng thị, một trung tâm kinh tế-văn hóa lớn của vương quốc Phù Nam xưa. Năm 2012, Di tích Óc Eo-Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt./.

