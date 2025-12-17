Văn hóa

Tái hiện di sản văn hóa Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm người Khmer tại Hà Nội

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc ngay giữa lòng Thủ đô, góp phần đưa di sản phi vật thể Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, du khách trong nước, quốc tế.

Mai Mai
Hàng trăm đồng bào dân tộc Mường diễu hành trình diễn Chiêng Mường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hồi tháng 11 vừa qua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm đồng bào dân tộc Mường diễu hành trình diễn Chiêng Mường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hồi tháng 11 vừa qua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Không gian trưng bày di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với 2 di sản văn hóa Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm của người Khmer, sẽ diễn ra từ ngày 19-22/12, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình do Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tổ chức nhằm mục tiêu bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phục vụ phát triển du lịch.

Đây cũng là hoạt động tiếp nối Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái (năm 2023), và Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa thực hành Then và làm gốm Chăm (năm 2024).

Thông tin từ ban tổ chức, chương trình năm nay sẽ giới thiệu các giá trị nổi bật của 2 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, gồm có: Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm của người Khmer.

Cùng với đó là không gian trưng bày giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, tinh hoa văn hóa của cộng đồng người Mường và người Khmer, nổi bật là giá trị độc đáo của Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm.

nhac-ngu-am-3343.jpg
Đêm trình diễn xác lập kỷ lục trình diễn Nhạc Ngũ âm dân tộc Khmer tại Sóc Trăng có quy mô lớn nhất Việt Nam, diễn ra hồi tháng 11/2024. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức cũng mời nghệ nhân từ các địa phương đến giao lưu, trình diễn hai di sản văn hóa phi vật thể trên; tổ chức tọa đàm, trao đổi, giao lưu với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng sở hữu di sản và công chúng; tổ chức gian hàng quảng bá, giới thiệu các sản vật, sản phẩm du lịch địa phương; không gian ẩm thực truyền thống địa phương…

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu, giao lưu và trình diễn trực tiếp, công chúng và du khách sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn giá trị nghệ thuật, lịch sử và đời sống tâm linh gắn liền với Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm của người Khmer, đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường liên kết giữa bảo tồn di sản với xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, thúc đẩy sự tham gia chủ động của cộng đồng trong việc gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản cho các thế hệ mai sau…

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch đặc sắc ngay giữa lòng Thủ đô, góp phần đưa di sản đến gần hơn với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế./.

