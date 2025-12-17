Hà Tĩnh: Trưng bày bản Truyện Kiều cổ nhất bằng chữ Nôm, xuất bản năm 1866

Ngày 17/12, tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc không gian trưng bày “Đại thi hào Nguyễn Du - ngàn năm nhớ mãi”.

Đây là một sự kiện quan trọng trong dịp kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Danh nhân Văn hóa Thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025).

Trưng bày giới thiệu hơn 250 tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý, phản ánh một cách có hệ thống và sinh động về cuộc đời, sự nghiệp, di sản văn chương của Nguyễn Du cùng các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của Hà Tĩnh.

Một điểm nhấn tại đây là không gian trưng bày những bản Truyện Kiều trong nước và xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Nổi bật là bản Truyện Kiều cổ nhất bằng chữ Nôm, xuất bản năm 1866. Cùng đó là các cổ vật, hiện vật liên quan đến Truyện Kiều và văn hóa Kiều trong đời sống dân tộc, tiêu biểu như bộ sưu tập đĩa Mai Hạc và các vật dụng thể hiện văn hóa Truyện Kiều ở 3 miền Việt Nam.

Không gian trưng bày được bố trí tại Khu lưu niệm Nguyễn Du. Tại đây, người xem có thể tìm hiểu quá trình hình thành Di tích Nguyễn Du. Đồng thời được xem lại những tư liệu việc khôi phục xây dựng Khu lưu niệm Đại thi hào qua các giai đoạn khác nhau, từ những năm 1960 đến 1990 và từ năm 2000 đến nay.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn giới thiệu 32 bức tranh vẽ nhân vật Truyện Kiều do các họa sỹ nổi tiếng thực hiện.

Trưng bày này là kết quả của quá trình sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn bền bỉ và liên tục suốt 60 năm, gắn với 60 năm hình thành và phát triển của Khu lưu niệm Nguyễn Du (1965-2025).

Không gian trưng bày được tổ chức khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu; qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị bền vững của di sản Nguyễn Du trong đời sống văn hóa đương đại.

Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết thông qua hoạt động trưng bày, đơn vị mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị to lớn của di sản trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, đặc biệt là mỗi người dân trong công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Di sản Nguyễn Du chỉ thực sự trường tồn khi được trân trọng, tiếp nối và sáng tạo trong đời sống đương đại khi mỗi người dân trở thành một chủ thể văn hóa, “sứ giả” lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, nghĩa tình mà Đại thi hào đã gửi gắm qua các tác phẩm.

Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Học sinh trường THCS Thành Mỹ, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) say mê đọc Truyện Kiều. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Đại thi hào Nguyễn Du, sinh năm 1765, người con ưu tú của quê hương Tiên Điền, Hà Tĩnh, là danh nhân văn hóa có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nước và quốc tế.

Di sản văn chương đồ sộ và đặc sắc của ông, đặc biệt là Truyện Kiều, đã trở thành kết tinh sâu sắc của tư tưởng nhân văn, khát vọng về công lý, nhân nghĩa giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật ngôn từ và bản lĩnh văn hóa Việt Nam.

Hơn hai thế kỷ qua, Truyện Kiều không ngừng được nghiên cứu, diễn giải, sáng tạo và lan tỏa sâu rộng trong nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật như Dân ca Ví, Giặm, Ca trù, Chèo Kiều, trò Kiều, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, truyền thông số, cũng như trong sinh hoạt văn hóa dân gian và đời sống thường nhật của người Việt. Sức sống bền bỉ ấy là minh chứng sinh động cho tầm vóc vĩ đại của Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều, đồng thời khẳng định sức mạnh nội sinh và bản sắc bền vững của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Di sản văn học của Đại thi hào Nguyễn Du là niềm tự hào và là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay./.

Về thăm nơi lưu giữ cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du Lâu nay, không chỉ người dân Hà Tĩnh, mà cả với du khách thập phương, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du trở thành điểm đến thân quen trong mỗi hành trình chiêm bái, du lịch về nguồn.