Nâng tầm Di sản Quốc gia “Nghề làm bánh Pía” gắn với phát triển du lịch

Chiều 16/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã công bố kết quả trong bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Quốc gia “Nghề làm bánh Pía”.

Đây là nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia từ năm 2020.

Điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện là không gian tái hiện quy trình sản xuất bánh Pía truyền thống.

Ban tổ chức cũng trưng bày các hiện vật, dụng cụ thủ công gắn liền với lịch sử của nghề làm bánh Pía, giúp người xem hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa cốt lõi mà cộng đồng người Hoa đã gìn giữ .

Sau 3 năm triển khai Đề án với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, ngành văn hóa đã đạt được những bước tiến lớn với hàng trăm hình ảnh đã được số hóa, 69 hiện vật quý được sưu tầm và đặc biệt là những thước phim tư liệu về quy trình sản xuất thủ công đã được hoàn thiện.

Thành phố Cần Thơ xác định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp và nghệ nhân với mục tiêu đưa hương vị bánh Pía đi xa hơn, phục vụ du khách trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt cho du lịch địa phương./.