Triệu tập thanh niên đưa tin bịa đặt về cá sấu "khổng lồ"

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã triệu tập làm việc đối với T.C.T (sinh năm 2006, trú tại ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ) về hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân liên quan việc cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau, đoạn qua ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, T.C.T khai nhận, ngày 10/12/2025 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải bài viết kèm hình ảnh, video ghép nhạc với nội dung cảnh báo người dân về việc cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau.

Toàn bộ hình ảnh, thông tin trên được T.C.T nhận từ người khác gửi qua mạng xã hội, chưa được kiểm chứng tính xác thực.

Sau khi đăng tải, T.C.T. tiếp tục cung cấp, chia sẻ hình ảnh, thông tin liên quan cho tài khoản Facebook “N.H.T” để đăng lại trên mạng xã hội.

Bài viết của tài khoản này đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân sinh sống dọc hai bên tuyến kênh xáng Nàng Mau và khu vực lân cận.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh xáng Nàng Mau là không đúng sự thật. Sau khi xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều, tài khoản Facebook “N.H.T” đã chủ động xóa bài đăng liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, T.C.T thừa nhận hành vi đăng tải, lan truyền thông tin khi chưa được kiểm chứng là vi phạm quy định về cung cấp thông tin trên không gian mạng, cam kết không tái phạm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục xác minh để xử lý các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt theo quy định pháp luật.

Đơn vị khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không đăng tải hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; các hành vi tung tin bịa đặt, sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức, từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook có tên N.T.Q đã đăng tải dòng trạng thái “Cá sấu khoảng 200-300kg xuất hiện tại kênh xáng Nàng Mau (cầu Trắng lớn, Hậu Giang)”, kèm theo đó là hình ảnh một con cá sấu lớn đang bơi dưới kênh.

Một tài khoản khác mang tên N.H.T cũng đăng tải nội dung tương tự nhưng cân nặng con cá sấu được tăng lên 300-500kg. Bài đăng này thu hút hơn 330 lượt thích và hơn 1.100 lượt chia sẻ.

Căn cứ kết quả xác minh, làm việc với những người có liên quan, cơ quan Công an và Hạt Kiểm lâm Khu vực III (Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ) kết luận tin đồn cá sấu xuất hiện tại kênh xáng Nàng Mau là hoàn toàn bịa đặt./.

