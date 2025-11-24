Lâm Đồng xử lý 6 trường hợp đưa tin sai sự thật về thiên tai trên mạng xã hội

Xã hội

Lâm Đồng xử lý 6 trường hợp đăng tải thông tin sai về thiên tai, cảnh báo người dân kiểm chứng tin tức từ các nguồn chính thống để tránh hoang mang.

Chu Quốc Hùng
Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với 1 trong 6 trường hợp thông tin sự thật trên mạng xã hội về tình hình thiên tai tại Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 24/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời 6 trường hợp đến làm việc vì đã thông tin sai sự thật về tình hình thiên tai, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Hiện các trường hợp này đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể ngày 23/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mời bà N.T.B.Đ (sinh năm 1973, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) làm việc nhằm làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” vào ngày 20/11.

Do bài đăng vào thời điểm xảy ra mưa lớn ở tỉnh Lâm Đồng, khiến người dân hoang mang, hiểu sai và cho rằng “vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt” là “nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt ở xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng.”

ttxvn-lam-dong-dua-tin-sai-ve-thien-tai-3.jpg
Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, mời làm việc với 5 trường hợp, gồm: anh N.Q.T (sinh năm 1993), chị M.P.T (sinh năm 2003), chị L.T.N.N (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Xuân Hương, Đà Lạt; chị N.T.H.L (sinh năm 1995, trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt).

Cả 4 trường hợp trên đồng quản trị trang fanpage “Đ.L” có 627.000 lượt theo dõi.

Trường hợp thứ 5 là anh T.V.T (sinh năm 1996; trú tại phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), quản trị trang fanpage “Đ.L.R.V.C.T” có 18.000 lượt theo dõi.

Tất cả được mời đến để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “dự kiến sẽ hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Đà Lạt vào 1-2 ngày nữa” vào ngày 20/11.

Đáng chú ý, trang fanpage “Đ.L.R.V.C.T” còn đăng tải kèm theo thông tin chưa kiểm chứng với nội dung “các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không.”

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên trình bày vì tiếp cận thông tin chưa đầy đủ trên không gian mạng, bản thân nghe được tin đồn như trên, không kiểm chứng thông tin đã vội vàng đăng tải để mọi người biết, tìm chỗ trú ẩn an toàn.

Các trường hợp này không kiểm chứng thông tin nên nghĩ rằng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, xe bồn chở xăng cũng bị cấm lưu thông qua các tuyến đường vào Đà Lạt để đề phòng sạt lở, nên đã đăng tải các bài viết các trang fanpage đang quản trị, thông báo cho mọi người biết tình hình nêu trên.

Tuy nhiên, những thông tin trên đều là tin sai sự thật. Đặc biệt các trang fanpage cộng đồng “Đ.L,” “Đ.L.R.V.C.T” có lượng người theo dõi rất lớn nhưng phát tán tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, dẫn đến việc người dân tập trung đông người để mua, dự trữ xăng, dầu, xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ ở địa phương.

ttxvn-lam-dong-dua-tin-sai-ve-thien-tai-1.jpg
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; theo dõi thông tin chính thức tại các website, báo chí, kênh truyền thông chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Người dân không phát tán, chia sẻ những thông tin khi chưa kiểm chứng tính chính xác; lưu ý hiện nay đã xuất hiện các tin giả do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng để câu view, câu like.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng tình hình bão lũ để trục lợi hay kích động chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng chống thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công an tỉnh Lâm Đồng #thông tin sai sự thật #thiên tai Lâm Đồng
