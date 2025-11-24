Bộ Công an cảnh báo tin giả AI làm nhiễu loạn thông tin cứu trợ miền Trung

Các đối tượng tạo hình ảnh, video AI thổi phồng thiệt hại, bịa đặt số người chết để câu view, trục lợi. Bộ Công an cảnh báo người dân cần kiểm chứng, tránh tiếp tay cho thông tin sai lệch.

Giữa lúc mưa lũ miền Trung diễn biến khốc liệt, Bộ Công an cho biết mạng xã hội xuất hiện nhiều video, hình ảnh do AI tạo dựng, giả mạo cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá và bịa đặt số người thiệt mạng nhằm gây hoang mang.

Theo đó, thay vì đồng cảm, những đối tượng đã tạo ảnh giả bằng Trí tuệ nhân tạo (AI) để lợi dụng tán phát các thông tin sai sự thật với tần suất liên tục.

Mục đích của các đối tượng là xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý; một số khác lợi dụng tình hình bịa đặt thông tin hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để câu view, kêu gọi ủng hộ để trục lợi.

Những tin giả này gây nhiễu loạn thông tin, phức tạp tình hình, gây hoang mang đối với người dân, đặc biệt là bà con vùng lũ lụt. Đồng thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chỉ đạo và hỗ trợ người dân vùng lũ.

Bộ Công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng trước khi chia sẻ, tránh tiếp tay cho tin giả và không làm gián đoạn nỗ lực cứu trợ của lực lượng chức năng./.