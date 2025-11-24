Bộ Công an cảnh báo về tin giả liên quan đến mưa lũ miền Trung

Bộ Công an kêu gọi người dân tỉnh táo, tránh chia sẻ thông tin sai lệch về tình hình mưa lũ miền Trung, đồng thời cảnh báo xử lý nghiêm các hành vi cố tình tung tin thất thiệt.

Ngày 23/11/2025, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng phát tán các thông tin sai sự thật (đặc biệt là tin giả tạo bởi AI) liên quan đến mưa lũ miền Trung.

Bộ Công an khuyến cáo, mỗi người dùng hãy thật tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng.

Những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ bị nhắc nhở hoặc bị xử phạt theo quy định.

Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự./.