Cần Thơ: Thông tin cá sấu "khổng lồ" nổi trên kênh xáng Nàng Mau là bịa đặt

Ngày 12/12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và khẳng định thông tin xuất hiện cá sấu "khổng lồ" trên kênh xáng Nàng Mau là hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền các bài đăng kèm hình ảnh cho rằng tại khu vực cầu kênh xáng Nàng Mau (thuộc ấp Đông Lợi A, xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ) xuất hiện cá sấu nặng từ 200-500kg.

Những thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận và chia sẻ, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân sinh sống ven tuyến kênh và khu vực lân cận.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện 2 tài khoản Facebook cá nhân có hành vi đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng này. Điển hình, vào ngày 10/12, tài khoản Facebook có tên N.T.Q đã đăng tải dòng trạng thái: “Cá sấu khoảng 200-300kg xuất hiện tại kênh xáng Nàng Mau (cầu Trắng lớn, Hậu Giang)”, kèm theo đó là hình ảnh một con cá sấu lớn đang bơi dưới kênh. Bài viết lập tức tạo nên luồng dư luận trái chiều, gây bất an trong cộng đồng.

Một tài khoản khác mang tên N.H.T cũng đăng tải nội dung tương tự nhưng cân nặng con cá sấu được tăng lên 300-500kg. Bài đăng thu hút hơn 330 lượt thích và hơn 1.100 lượt chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Phát triển Nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ đã khẩn trương chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Khu vực III phối hợp cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng, Công an xã Phú Hữu nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường, làm việc với chính quyền địa phương và người dân sinh sống tại khu vực được cho là có cá sấu xuất hiện.

Trao đổi với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Tuân, Trưởng Ban nhân dân ấp Đông Lợi A (xã Phú Hữu), cùng nhiều người dân địa phương khẳng định thời gian qua không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhìn thấy cá sấu, cũng không phát hiện dấu vết hay dấu hiệu bất thường liên quan đến động vật hoang dã nguy hiểm tại khu vực kênh xáng Nàng Mau. Những hình ảnh lan truyền trên mạng hoàn toàn không có cơ sở thực tế.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook N.T.Q đã thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật. Người này khai lấy hình ảnh cá sấu từ một nguồn không rõ ràng trên mạng, sau đó đăng tải kèm nội dung giật gân nhằm “câu like,” thu hút sự chú ý. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ tài khoản gỡ bài, đăng cải chính và đang xem xét xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Phú Hữu và ngành Kiểm lâm kết luận tin xuất hiện cá sấu nặng 300-500 kg tại Cần Thơ là hoàn toàn bịa đặt. Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Khi phát hiện vấn đề bất thường hoặc thông tin nghi vấn, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để được xác minh, xử lý./.

