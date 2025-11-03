Thông tin "mất nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế" là sai sự thật

Sáng 3/11, trao đổi phóng viên TTXVN tại Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) Lê Quang Minh cho biết thông tin về việc mất nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế lưu truyền trên mạng xã hội những giờ qua là sai sự thật.

Lãnh đạo HueWACO mong người dân không hoang mang, yên tâm phòng tránh mưa lũ. Hiện tất cả các nhà máy xử lý nước của HueWACO đang vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn.

Những ngày qua, công ty đều cấp ra mạng từ 220.000-250.000m3; cao hơn khoảng 20% so với ngày bình thường; đảm bảo cấp nước an toàn tại các phường, xã của thành phố Huế. Chỉ có Nhà máy nước sạch Thượng Long (xã Long Quảng) tạm ngưng vận hành do nguy cơ sạt lở cao.

Ngoài ra, sau mưa lũ, việc vệ sinh dọn dẹp đồng loạt tại các khu vực sẽ gây ra nước yếu cục bộ tại một số thời điểm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, một người dùng đăng tải nội dung có đoạn “Dậy trữ nước, cả ngày mai cúp nước bà con ơi!” gây hoang mang cho người dân thành phố Huế.

Ngày 2/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cũng có văn bản về việc tạo điều kiện để thi công khắc phục tuyến ống cấp nước bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Để đảm bảo kịp thời cấp nước cho 2.487 hộ dân bị ảnh hưởng do tuyến ống cấp nước tại khu vực băng sông Hương Thọ bị trôi ống (do ảnh hưởng của mưa lũ), Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị Khu Quản lý đường bộ II hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Cấp nước Huế thi công tuyến ống nổi (tuyến ống D90 HDPE, chiều dài 500m).

Công ty Cổ phần Cấp nước Huế chịu trách nhiệm thi công đảm bảo an toàn công trình hiện trạng, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

Sở Xây dựng chủ động theo dõi, hỗ trợ Công ty Cổ phần Cấp nước Huế trong quá trình triển khai thi công đảm bảo an toàn và theo đúng quy định./.

Huế: Ba cây cầu ở Khe Tre gãy sập do mưa lũ, giao thông chia cắt cục bộ Ba cây cầu gồm Leno, Đan Phú và Phú Mậu trên địa bàn xã Khe Tre, thành phố Huế bị gãy sập, gây chia cắt giao thông các tuyến đường liên thôn, liên xã.