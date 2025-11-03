Xã hội

Thông tin "mất nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế" là sai sự thật

Lãnh đạo HueWACO khẳng định tất cả các nhà máy xử lý nước của HueWACO đang vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn và mong người dân không hoang mang, yên tâm phòng tránh mưa lũ.

Mai Trang
Mưa lớn kéo dài, nước lũ ngập sâu khiến người dân Huế di chuyển khó khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Mưa lớn kéo dài, nước lũ ngập sâu khiến người dân Huế di chuyển khó khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sáng 3/11, trao đổi phóng viên TTXVN tại Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) Lê Quang Minh cho biết thông tin về việc mất nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế lưu truyền trên mạng xã hội những giờ qua là sai sự thật.

Lãnh đạo HueWACO mong người dân không hoang mang, yên tâm phòng tránh mưa lũ. Hiện tất cả các nhà máy xử lý nước của HueWACO đang vận hành bình thường, các tuyến ống cơ bản an toàn.

Những ngày qua, công ty đều cấp ra mạng từ 220.000-250.000m3; cao hơn khoảng 20% so với ngày bình thường; đảm bảo cấp nước an toàn tại các phường, xã của thành phố Huế. Chỉ có Nhà máy nước sạch Thượng Long (xã Long Quảng) tạm ngưng vận hành do nguy cơ sạt lở cao.

Ngoài ra, sau mưa lũ, việc vệ sinh dọn dẹp đồng loạt tại các khu vực sẽ gây ra nước yếu cục bộ tại một số thời điểm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, một người dùng đăng tải nội dung có đoạn “Dậy trữ nước, cả ngày mai cúp nước bà con ơi!” gây hoang mang cho người dân thành phố Huế.

Ngày 2/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cũng có văn bản về việc tạo điều kiện để thi công khắc phục tuyến ống cấp nước bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Để đảm bảo kịp thời cấp nước cho 2.487 hộ dân bị ảnh hưởng do tuyến ống cấp nước tại khu vực băng sông Hương Thọ bị trôi ống (do ảnh hưởng của mưa lũ), Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị Khu Quản lý đường bộ II hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Cấp nước Huế thi công tuyến ống nổi (tuyến ống D90 HDPE, chiều dài 500m).

Công ty Cổ phần Cấp nước Huế chịu trách nhiệm thi công đảm bảo an toàn công trình hiện trạng, không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

Sở Xây dựng chủ động theo dõi, hỗ trợ Công ty Cổ phần Cấp nước Huế trong quá trình triển khai thi công đảm bảo an toàn và theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nước sinh hoạt #HueWACO #Nhà máy xử lý nước Thừa Thiên - Huế
Theo dõi VietnamPlus

Thông tin phản hồi, phản bác

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường một động đất ở huyện Nurgal, tỉnh Kunar, Afghanistan tháng 9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất tại Afghanistan: Thương vong tăng cao

Các đội cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp của Afghanistan đã đến các khu vực bị ảnh hưởng trận động đất ở các tỉnh Balkh và Samangan - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất và đã bắt đầu các hoạt động cứu hộ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bão Kalmaegi mạnh lên, đe dọa Philippines

Cơ quan Quản lý dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo bão Kalmaegi sẽ mang theo mưa lớn, gió mạnh, cùng điều kiện trên biển nguy hiểm đe dọa nước này.