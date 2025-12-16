Thành phố Hồ Chí Minh đã phân phối 250 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

Ngày 16/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phát huy tinh thần “Thành phố nghĩa tình - cùng cả nước, vì cả nước,” đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phân phối hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng, cùng 29.000 túi thuốc gia đình và 4.885 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Theo ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Trưởng Ban Vận động cứu trợ Thành phố, tính đến ngày 15/12/2025, Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận hơn 46.000 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 406 tỷ đồng; đến 8 giờ ngày 16/12/2025, đã tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình và 4.885 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết thêm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Đến nay, Thành phố đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng và hơn 2.938 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu các loại, trong đó có 100 tấn gạo.

Cùng với đó, nhiều cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp hơn 24.000 suất ăn mỗi ngày và chuyển đến các khu vực bị ngập sâu, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ.

Công an Thành phố trao tặng nhân dân Khánh Hòa 10.000 áo phao; hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tham gia dọn dẹp bùn đất, sửa chữa trường học, cơ sở y tế bị hư hại.

Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đã huy động hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ đồng bào tại các khu vực tâm lũ của tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 6 xe ép rác cùng 300 nhân lực tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đã khẩn trương hỗ trợ phục hồi hệ thống điện, 550 trạm thu phát sóng viễn thông.

Sở Y tế tổ chức luân phiên 50 y, bác sỹ, chuyên gia dịch tễ, chuyên gia tâm lý tham gia khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu; chú trọng tư vấn sức khỏe, hỗ trợ tâm lý cho người dân; đồng thời cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ và hỗ trợ phục hồi cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế của tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay hỗ trợ khẩn cấp các vật dụng, hàng hóa, nhu yếu phẩm đến đồng bào các tỉnh, thành phố và hỗ trợ trực tiếp 31/31 trường học theo hình thức 1-1 để sửa chữa, mua trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng với số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Trong chiều 16/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận đóng góp tự nguyện từ 10 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng, ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ./.

