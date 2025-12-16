Sập tường ở trung tâm sát hạch lái xe, 1 người tử vong

Ngày 16/12, Ủy ban Nhân dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng xác nhận cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sập tường tại căng tin Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/12, trong lúc chờ đến lượt sát hạch lái xe, một nhóm học viên nằm võng nghỉ ngơi tại khu vực căng tin của Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (nằm ven đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Cư Jút).

Vào thời điểm trên, có nhiều võng được móc một đầu vào trụ sắt và đầu còn lại vào bức tường gạch cao khoảng 1m.

Trong lúc học viên đang nằm trên võng thì bất ngờ bức tường gạch đổ sập, đè lên các học viên. Trong đó, ông Đặng Văn Kiên (49 tuổi, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk), học viên của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Cao Nguyên bị thương nặng. Ông Kiên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ./.

