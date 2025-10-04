Lào Cai: Sập tường khi tháo dỡ nhà khiến 3 người thương vong

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 3/10 khi gia đình ông Lù Cồ Chương (sinh năm 1979), trú tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới.

Phần tường đất phía sau bất ngờ đổ sập, đè trúng 3 người.

Các nạn nhân gồm anh L. Y. K. (sinh năm 1994, con rể ông Chương) và chị L. Th. Kh. (sinh năm 1976, hàng xóm) tử vong tại chỗ; anh Nùng Văn Điệp (sinh năm 1998, hàng xóm) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Sín Chéng cùng lực lượng công an, dân quân và người dân đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho gia đình có người bị thương; đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân./.

