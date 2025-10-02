Lào Cai: Sạt lở đất khiến 1 người dân thiệt mạng thương tâm

Chiều tối 2/10, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Chày, tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất thương tâm khiến 1 người dân thiệt mạng.

Nạn nhân là ông Sùng A Thánh, sinh năm 1989, trú tại thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày.

Trước đó, ông Thánh lên nương Thảo quả từ ngày 26/9/2025 và mất liên lạc với gia đình. Sáng ngày 1/10, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Nậm Chày đã tổ chức họp khẩn, huy động trên 50 cán bộ, công chức, công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia tìm kiếm, cứu hộ.

Sau nhiều giờ nỗ lực, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hiện trường và tìm thấy thi thể ông Thánh tại lán nương thảo quả, bị đất đá từ trên cao sạt lở vùi lấp.

Hiện nay, chính quyền xã Nậm Chày đang tiếp tục rà soát, kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại, đặc biệt tại các khu vực đồi dốc trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa đã dứt song hậu quả của hoàn lưu bão số 10 để lại là rất nặng nề. Nhiều tuyến đường giao thông vẫn tiếp tục sạt lở, bị chia cắt. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Đánh giá nguy cơ sạt lở sau bão vẫn tiếp diễn, đồng thời để ứng phó với cơn bão số 11 chuẩn bị đổ bộ, các địa phương của tỉnh Lào Cai tiếp tục di dời, hỗ trợ người dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở và tiếp cận các địa bàn bị cô lập để giúp dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Do mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, tuyến giao thông đến thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn bị chia cắt nhiều điểm, khiến hơn 120 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Theo thống kê đến ngày 2/10, toàn thôn Ít Nộc có hơn 30 điểm sạt lở lớn kéo dài; 7 ngôi nhà bị sạt hoàn toàn; 45 nhà mất từ 50-70% tài sản...

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Văn Bàn cho biết, Chính quyền xã Văn Bàn cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị cô lập.

Xã Gia Phú vừa di chuyển khẩn cấp 2 hộ dân thôn Tân Tiến bị sạt lở ta luy phía sau nhà gây đổ tường đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phú cho biết, hiện tại khu vực có khoảng 30 hộ khác cũng bị đang ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở ta luy. Xã đang chuẩn bị các điều kiện để di chuyển 30 hộ dân này đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Dương Quỳ đã thành lập 4 đoàn công tác đặc biệt, thực hiện tiếp cận, kiểm tra trực tiếp và thống kê thiệt hại tại 5 thôn hiện vẫn đang bị cô lập do ảnh hưởng thiên tai trong những ngày qua gồm: thôn Thẳm Con, Tùn Trên, Tùn Dưới, Nậm Miện và Nậm Hốc.

Tính đến chiều ngày 2/10, do tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng sau mưa lớn, thôn Nậm Miện hiện vẫn đang bị cô lập hoàn toàn và chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Dương Quỳ đã lên phương án và tổ chức di chuyển bằng đường rừng để tiếp cận thôn. Công tác tiếp cận và hỗ trợ khu khu vực bị cô lập được thực hiện khẩn trương đảm bảo an toàn tuyệt đối, khắc phục những khó khăn về địa hình và thời tiết.

Ngày 2/10, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại phường Nam Cường, các xã Bảo Thắng, Tằng Loỏng, Gia Phú, Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ.

Tại phường Nam Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đã thăm hỏi, động viên một số hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ; tặng quà động viên bộ đội giúp dọn bùn đất tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 5.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đối với các khu vực còn ngập úng cục bộ, cần quan tâm hỗ trợ tối đa cho người dân vượt qua khó khăn; nội dung nào vượt quá khả năng của địa phương cần báo cáo nhanh để tỉnh có chỉ đạo kịp thời./.

