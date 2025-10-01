Lào Cai: Sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông đi Mù Cang Chải

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I-Yên Bái, tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Quốc lộ 32 với nhiều điểm sạt lở, trong đó khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ bị sạt lở nghiêm trọng làm chia cắt giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải và Than Uyên (Lai Châu).

Ông Phạm Ngọc Hùng, Đội trưởng Đội 4, Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I-Yên Bái cho biết vào khoảng 4 giờ ngày 1/10, tại km 269+750 thuộc xã Tú Lệ xuất hiện sạt lở lớn làm đứt 20m mặt đường. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị huy động máy xúc, rọ đá sẵn sàng ở hai bên đầu đường thực hiện các biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, hiện nay cung sạt lớn và cao khoảng 400 mét đổ xuống vẫn đang có hiện tượng trượt xuống đường. Cùng đó, dòng nước từ khe đổ xuống đường vẫn tràn qua khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Trước mắt, đơn vị lên phương án nắn dòng chảy dọc theo mương cạnh đường. Sau khi cắt nước được dòng nước tại vị trí sạt và tùy thuộc vào thời tiết, đơn vị sẽ tiếp tục gia cố rọ đá nhằm thông tuyến tạm thời cho người dân. Đến 16 giờ 30 phút, các phương tiện vẫn chưa thể di chuyển qua khu vực này.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ Đinh Khánh Tùng, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã Tú Lệ có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 10 ngôi nhà bị ngập nước và 21 ngôi nhà bị sạt lở. Toàn xã có 30 ha nông nghiệp bị thiệt hại, một số trại nuôi cá tầm bị thiệt hại nặng và thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã Tú Lệ chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã, huy động nhân lực tại các thôn kiểm tra và hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân di dời người và tài sản. Tại các điểm ngầm tràn, cầu xung yếu, lực lượng quân đội, công an xã đã cắm biển, căng dây cảnh báo, canh gác không trong người dân qua lại; các lực lượng tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thời tiết và có giải pháp kịp thời cảnh báo và phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra; các thôn tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ cao để tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, mưa lũ làm 3 người chết, 7 người mất tích và 9 người bị thương. Toàn tỉnh có 8.871 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Tỉnh cũng di dời 3.767 hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn tại nhà người thân và các nhà dân trong thôn.

Cùng đó, mưa lũ khiến trên 2.350ha diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng; 9.710 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 10 con trâu, bò, 143 con lợn bị chết; trên 103ha với hơn 10 tấn cá bị thiệt hại.

Giao thông của tỉnh bị thiệt hại nặng với hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến gây chia cắt giao thông; nhiều công trình nước sạch, thủy lợi, hạ tầng lưới điện và thông tin liên lạc bị thiệt hại nặng. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 2.750 tỷ đồng./.

Cận cảnh phường Yên Bái ở Lào Cai ngập trong biển nước Tại phường Yên Bái, mực nước sông Thao đã vượt báo động 3, gây ngập 35 tổ dân phố; nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm. Ủy ban Nhân dân phường đã phát công điện khẩn, triển khai ứng phó và sơ tán dân.