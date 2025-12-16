TP Hồ Chí Minh đề xuất lắp 20.000 tủ đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố đề xuất lắp đặt các tủ đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè.

Dự kiến sẽ có 20.000 tủ đổi pin cho xe máy điện được lắp đặt để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng tại Thành phố.

Trước đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đề xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Great Wealth và Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green tham gia xã hội hóa lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xe điện tại các depot, các bến bãi và điểm - trạm dừng nhà chờ xe buýt, trên vỉa hè, trụ chiếu sáng cho phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh.

Công ty Great Wealth đề xuất lắp đặt tủ đổi pin loại 6-12 khay, công suất 6-12 kW được thiết kế liền khối, đặt bên cạnh trụ đèn chiếu sáng hiện hữu. Tủ sử dụng nguồn điện 220V, được kéo từ nguồn của cột đèn chiếu sáng hiện hữu, tuân thủ theo hướng dẫn của điện lực; được lắp đặt CB chống rò điện; việc thanh toán điện năng qua côngtơ đo đếm riêng; có kết nối giám sát bằng 4G.

Doanh nghiệp này cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin bên cạnh cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, hoàn thành trong quý 1/2026, phục vụ được cho tất cả xe máy điện của các nhà sản xuất như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast…

Trong khi đó, Công ty V-Green đề xuất lắp đặt các tủ đổi pin xe máy điện loại 6-12 khay với công suất 6-12 kW tại các vỉa hè thoáng rộng, cách lề đường từ 0,5-1m, kế nhà chờ xe buýt, phía trước bờ tường bệnh viện, trường học, bảo tàng, cơ quan hành chính… không ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh. Khu vực có chỗ cho xe máy điện thay pin, thực hiện thao tác đổi pin trên vỉa hè, không ảnh hưởng đến luồng giao thông đi bộ.

Công ty V-Green cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, hoàn thành trong quý 1/2026, tạo điều kiện cho hơn 400.000 tài xế công nghệ và giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả hai doanh nghiệp này đề nghị tự đầu tư, lắp đặt, vận hành, bảo trì bằng nguồn vốn của công ty; đồng thời cam kết tự di dời, không yêu cầu bồi thường, khiếu nại khi có yêu cầu tháo dỡ, di dời, dừng hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100.000 xe máy điện, 300 trụ sạc nhanh xe máy điện và khoảng 50 điểm đổi pin xe máy điện.

Theo Sở Xây dựng, hạ tầng phục vụ cho xe máy điện còn thiếu, vẫn chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay (theo khuyến cáo chung của thế giới khoảng 50 xe máy điện/trụ sạc/tủ đổi pin). Đa số người dân đang sạc điện cho xe máy tại nhà, các tòa chung cư, điều này không đảm bảo các điều kiện về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy.

Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, với lộ trình từ năm 2029, 100% phương tiện xe môtô, xe gắn máy công nghệ sử dụng điện, năng lượng xanh (khoảng 400.000 phương tiện) và đề xuất một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi. Đề án dự báo đến năm 2030, trên địa bàn thành phố có 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, dễ triển khai. Đây là giải pháp thông minh, tiết kiệm chi phí, tận dụng hạ tầng hiện hữu, giảm áp lực quỹ đất, huy động nguồn lực của xã hội, mang lại sự tiện lợi cho người dân sử dụng xe máy điện và đảm bảo an toàn cháy nổ.

Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè để triển khai lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện tại cột đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu, trên vỉa hè, dải phân cách.

Các đơn vị liên quan sẽ xây dựng, triển khai phương án lắp đặt tủ đổi pin; thỏa thuận vị trí, cấp phép thi công, thu phí sử dụng vỉa hè theo quy định; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Lắp đặt trạm sạc ôtô điện tạm thời trên lòng đường Sở Xây dựng chấp thuận việc lắp đặt trạm sạc ôtô điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các vị trí đang thực hiện việc sử dụng tạm thời lòng đường tại Thành phố Hồ Chí Minh.