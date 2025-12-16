Thu gọn diện tích rào chắn thi công tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn-ga Hà Nội

Ngày 16/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc thu gọn rào chắn các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố, đặc biệt để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội triển khai ngay công tác thu gọn diện tích rào chắn để mở rộng diện tích lòng đường phục vụ giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn thi công gói thầu số 3, dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-ga Hà Nội.

Cụ thể, đối với khu vực nhà ga S9 (đoạn từ hồ Thủ Lệ đến đối diện nhà Liên Hợp Quốc-304 Kim Mã): thu gọn diện tích rào chắn dọc đường Kim Mã đoạn từ Thủ Lệ đến nút giao Nguyễn Văn Ngọc, chiều dài khoảng 220m, chiều rộng thu hẹp từ 0,5 đến 1m, (thời gian thực hiện: xong trước ngày 17/12/2025); thu ngắn chiều dài rào chắn cố định đoạn phía đối diện số 304 Kim Mã khoảng 10m.

Nhà thầu sẽ sử dụng hệ thống rào chắn di động trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển vỏ hầm vào công trường, (thời gian thực hiện xong trước ngày 18/12/2025).

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thực hiện thu gọn diện tích rào chắn trên đường Kim Mã (đoạn từ Liễu Giai đến đối diện cổng vào của Metropolis Liễu Giai trên đường Kim Mã) từ 3m đến 5m, chiều dài khoảng 150m, xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông sau khi thu gọn rào chắn trên tuyến đường Kim Mã (thời gian thực hiện: xong trước ngày 31/12/2025).

Đối với khu vực Giếng thoát hiểm (nút giao Kim Mã-Núi Trúc): Tổ chức xén hè đường Kim Mã nhỏ phía bên phải và bên trái hướng từ trung tâm thành phố đi Cầu Giấy, chiều dài khoảng 100m (Từ nút giao Kim Mã-Núi Trúc đến lối lên đường Kim Mã trên, vuốt nối êm thuận), (thời gian thực hiện xong trước 15/01/2026).

Đối với khu vực nhà ga S10-Ga Cát Linh (đoạn từ Nút giao Giảng Võ đến số nhà 27 Cát Linh): thu gọn diện tích rào chắn trên đường Cát Linh (đoạn từ Nút giao Giảng Võ đến số nhà 27 Cát Linh) từ 3m đến 4,5m để mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn, (thời gian thực hiện: xong trước 22/12/2025).

Đối với khu vực nhà ga S11-ga Văn Miếu (trên đường Quốc Tử Giám): thu gọn diện tích rào chắn trên đường Quốc Tử Giám (đoạn từ Văn Miếu đến đối diện số nhà 25 Quốc Tử Giám) từ 2,5m đến 3m để mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn, (thời gian thực hiện xong trước 22/12/2025).

Ngoài ra, đối với khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và garage: (trên đường Trần Hưng Đạo) thu gọn diện tích rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trần Bình Trọng-Trần Hưng Đạo) từ 1,m đến 2m để mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn (thời gian thực hiện xong trước 22/12/2025).

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm việc với các đơn vị nhà thầu để lập phương án chi tiết, bao gồm (diện tích mặt đường sau khi thu gọn rào chắn, tiến độ thực hiện và phương án điều chỉnh tổ chức giao thông sau khi thu gọn rào chắn) gửi về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 17/12/2025 để làm cơ sở thống nhất triển khai thực hiện, đáp ứng theo đúng tiến độ lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã cam kết./.

