Nguyên nhân Dự án ngầm Metro Nhổn-Ga Hà Nội lại phun trào bùn nhão

Tối 8/9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa có thông tin chính thức liên quan đến hiện tượng hỗn hợp bùn trào lên mặt đất tại khu vực ngõ 7 phố Giang Văn Minh vào chiều cùng ngày trong quá trình thi công của Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ chiều nay, tại khu vực trong ngõ 7 Giang Văn Minh đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình thi công hầm TBM số 2 tại vòng hầm số 816 (1.224m tính từ Ga S09-Kim Mã) ở độ sâu 15m so với mặt đất, thuộc Gói thầu CP03-Thi công hầm và các ga ngầm của Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.

Ngay khi phát hiện ra hiện tượng trên, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu và chính quyền địa phương sở tại đã có mặt tại hiện trường phối hợp để chỉ đạo và giám sát công tác xử lý. Dự án đã huy động 30 nhân sự và 5 xe hút bùn, các thiết bị chuyên dụng, bao tải cát và các vật tư, quây rào tạm để tiến hành khoanh vùng, thu gom, xử lý bùn, vệ sinh khu vực hỗn hợp bùn phun trào, đồng thời giám sát chặt chẽ mọi hoạt động thi công TBM.

Hiện tại, tính đến 19 giờ 40 phút ngày 8/9, lượng bùn trào đã được kiểm soát, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai.

Cụ thể, bùn phun trào đã được hút vào xe hút chuyên dụng và được vận chuyển về bể trữ vật liệu thải tại Ga S09-Kim Mã. Công tác hỗ trợ tạm thời cho một số hộ dân trong ngõ 7 Giang Văn Minh đang được thực hiện, bao gồm việc bố trí chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ tạm dừng kinh doanh, trong thời gian chờ xử lý.

“Rút kinh nghiệm trước đó, việc kiểm soát ảnh hưởng của việc trào bùn lần này đã được triển khai nhanh hơn, khu vực bị ảnh hưởng bởi tràn bùn đã được khoanh vùng, cô lập ở phạm vi hẹp. Không ghi nhận thiệt hại về người hay công trình, hạ tầng kỹ thuật xung quanh,” lãnh đạo MRB cho hay.

Bày tỏ chân thành xin lỗi người dân tại khu vực Ngõ Giang Văn Minh vì việc hỗn hợp bùn trào lên mặt đất trong quá trình thi công hầm, ông Lee Young Kyeong, Phó Giám đốc dự án, đại diện nhà thầu chính của gói thầu CP03-Liên danh HGU cho biết từ những sự việc trước đây, nhà thầu đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và tăng cường biện pháp kiểm soát.

Do đó, trong lần này, nhà thầu đã kịp thời phát hiện, xử lý nhanh hơn, huy động lực lượng, thiết bị để khoanh vùng và thu gom bùn đất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và môi trường xung quanh.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục rà soát toàn diện biện pháp thi công, nâng cao năng lực ứng phó, phối hợp chặt chẽ với MRB và chính quyền địa phương, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, cũng như chất lượng và tiến độ của dự án,” ông Lee Young Kyeong khẳng định.

Nguyên nhân sơ bộ được phía MRB xác định trong quá trình thi công hầm đi qua khu vực có điều kiện địa chất phức tạp nơi có tầng đất bồi đắp vật liệu rời rạc, các vị trí giếng khai thác nước cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Công tác quan trắc mặt đất và các công trình trên bề mặt, các thông số kỹ thuật máy đào hầm đã và đang được triển khai liên tục trong suốt quá trình khoan hầm. Hiện tại, các điều chỉnh về thông số kỹ thuật đào hầm đã được điều chỉnh theo biện pháp thi công, và đủ điều kiện để tiếp tục thi công dưới sự giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

Trong thời gian tới, dự án sẽ nghiên cứu các ý kiến nhận xét, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, điều chỉnh các tham số thi công/vận hành TBM cho phù hợp với các tầng địa chất để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng có thể xảy ra.

MRB cam kết tiếp tục chỉ đạo tư vấn, nhà thầu tăng cường rà soát biện pháp thi công hầm và cập nhật các kế hoạch ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro cũng như phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong xử lý các sự việc tương tự, đảm bảo bảo an toàn tối đa cho người và công trình, giảm thiểu ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, duy trì tiến độ và chất lượng của dự án./.

