Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu

Ngày 16/12, Đoàn công tác Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu và dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Qua đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đối với 4 gói thầu xây lắp 30,7km, đạt 96%, còn lại 1,2km, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 này.

Dự án có 4 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện khoảng 805,58 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), đạt 9,67% giá trị hợp đồng. Giải ngân từ đầu dự án đến nay 3.413 tỷ đồng, đạt 41,9%. Giải ngân từ đầu năm 2025 đến nay 2.235 tỷ đồng, đạt 36,9%.

Tuy nhiên, dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn do triển khai thi công trên địa hình đồi, núi khó khăn, hiểm trở và điều kiện địa chất phức tạp; thiết kế xây dựng 1 cầu dây văng cấp đặc biệt (cầu Hòa Sơn có nhịp chính dây văng lớn nhất Việt Nam dài 550m), 3 hầm qua núi, 6 cầu có trụ cao trên 50m và khoảng 5.558m cầu cạn, mất nhiều thời gian thực hiện làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Việc điều chỉnh ranh giải phóng mặt bằng theo bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật điều chỉnh dẫn đến phát sinh ngoài ranh giải phóng mặt bằng cũ của dự án khoảng 13ha.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị thi công kiến nghị tỉnh Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành liên quan về việc cho phép mở rộng tuyến cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh) từ quy mô 2 làn xe lên quy mô giai đoạn hoàn thiện 4 làn xe.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Mai tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đơn vị thi công cần chủ động bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khắc phục bất lợi do thời tiết nhằm bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Đồng thời, các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với giải phóng mặt bằng; các xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra việc chuẩn bị khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng vào ngày 19/12 tới./.

