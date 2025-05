Sơn La: Khởi công xây dựng cao tốc nối tỉnh Hòa Bình với Mộc Châu

Ngày 18/5, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính biểu dương tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình và các bộ, ngành đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đề nghị các bộ, ngành Trung ương thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Tỉnh Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, quan tâm chăm lo ổn định nơi ăn chốn ở, thu xếp công việc và điều kiện sinh sống của đồng bào, nhân dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án; quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống của người dân trong vùng dự án.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đối với các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, rà soát, bám sát kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình theo từng tuần, từng tháng; thực hiện đúng hợp đồng các nội dung đã cam kết; nghiêm túc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi thực hiện dự án; đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La thuộc tuyến đường bộ cao tốc CT3 từ Hà Nội đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Tuyến đường có chiều dài 32,3km, điểm đầu tại Km53+00 thuộc địa phận xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (nối tiếp với Dự án tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình); điểm cuối tại Km85+262, giao với Quốc lộ 43 (thuộc địa phận phường Vân Sơn, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải giao thông cho Quốc lộ 6, là tiền đề hình thành tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hòa Bình-Sơn La-Điện Biên theo quy hoạch đã duyệt.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết khi có tuyến cao tốc này, việc đi lại sẽ dễ hơn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo không gian phát triển cho tỉnh Sơn La.

Đặc biệt, việc thu hút đầu tư sẽ tăng lên, nhiều nhà đầu tư đến với Sơn La hơn. Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương và đóng góp ngân sách cho tỉnh nhiều hơn.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La được xây dựng trên địa phận huyện Vân Hồ và thị xã Mộc Châu được chia thành 3 dự án thành phần gồm dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ, do Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ làm chủ đầu tư; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc địa phận thị xã Mộc Châu, do Ủy ban nhân dân thị xã Mộc Châu làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư.

Dự án được phân chia thành 3 gói thầu xây lắp gồm các đoạn từ Km53 đến Km63+500, từ Km63+500 đến Km74+500 và từ Km74+500 đến Km85+262.

Ở giai đoạn phân kỳ, quy mô đầu tư là xây dựng nền đường có bề rộng 12m; giai đoạn hoàn thiện bề rộng nền đường 22m.

Trên tuyến dự kiến có 4 nút giao liên thông. Tại các vị trí giao với đường địa phương, đường dân sinh có xây dựng cầu vượt hoặc đường chui đảm bảo khai thác an toàn, kết nối thuận lợi.

Để phục vụ cho việc khởi công dự án, 2 địa phương có đường cao tốc đi qua là huyện Vân Hồ và thị xã Mộc Châu (Sơn La) đến nay đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; huyện Vân Hồ đã khởi công xây dựng 4 điểm tái định cư cho 100 hộ bị thu hồi đất ở phải di dời; đồng thời, đã quy hoạch các điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường và vị trí các bãi đổ thải phục vụ thực hiện dự án./.

