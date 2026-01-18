Năm 2025: Hàng không Việt Nam phục hồi và tăng trưởng

Năm 2025, ngành hàng không Việt Nam vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới từ năm 2026.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phục hồi và phát triển của vận tải hàng không Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, ngành hàng không nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực ở cả thị trường nội địa và quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch và hội nhập quốc tế.

Năm 2025, ngành hàng không Việt Nam vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới từ năm 2026./.