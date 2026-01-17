Multimedia

Infographics

Năm quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Chính trị khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế.

infogrpahics-phat-trien-kinh-te-nha-nuoc.jpg

Tại Nghị quyết số 79-NQ/TW, Bộ Chính trị khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh; góp phần phát huy giá trị văn hóa và tiến bộ công bằng, an sinh xã hội; là nguồn lực quan trọng để Nhà nước chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh.

Kinh tế nhà nước bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; tiếp cận công bằng, công khai, minh bạch các nguồn lực, thị trường và cơ hội phát triển; cùng với các thành phần kinh tế trong nước, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Chính trị #Nghị quyết 79 #Kinh tế nhà nước
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 79 - PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.