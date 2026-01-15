Ngôi sao U23 Việt Nam Đình Bắc và hành trình xóa bỏ "ảo tưởng về bản thân"

Một trong những cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và dần được nhắc tới như một ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam.

Ở SEA Games 33 lẫn 3 trận vòng bảng vừa qua của vòng chung kết U23 châu Á 2026, vai trò của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik là rất quan trọng.

Có thể nói, chân sút sinh năm 2004 là "quân bài tẩy” của ông Kim Sang-sik với 2 bàn thắng vào lưới U23 Jordan và U23 Saudi Arabia, đồng thời 2 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tuy nhiên, để chạm tới những lời ngợi khen từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, Đình Bắc cũng đã phải trải qua hành trình dài để chứng minh giá trị bản thân ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển Việt Nam./.