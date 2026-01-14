Xác định xong 8 đội tuyển góp mặt ở tứ kết U23 châu Á 2026

8 đội bóng xuất sắc nhất tham dự tứ kết giải U23 châu Á 2026 đã chính thức được xác định sau khi loạt trận "sinh tử" bảng D khép lại.

8 anh tài hội tụ

U23 Australia và U23 Trung Quốc là hai cái tên mới nhất góp mặt vào danh sách những đội bóng vào tứ kết.

Ở lượt cuối bảng D, U23 Australia đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U23 Iraq để chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm.

Trong khi đó, ở trận cùng giờ, U23 Trung Quốc giành vị trí thứ 2 với 5 điểm sau khi hòa U23 Thái Lan 0-0.

Trước đó, 6 đội bóng giành quyền tham dự vòng đấu này đã được xác định gồm U23 Việt Nam, U23 Jordan (bảng A), U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B), U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc (bảng C).

Tại bảng A, U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng để khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với 3 chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến tất cả ngỡ ngàng với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, đánh bại tân binh U23 Kyrgyzstan 2-1, trước khi loại chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0.

Kết quả này không chỉ đưa "các chiến binh Sao vàng" hiên ngang tiến vào tứ kết mà còn lập nên hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong lịch sử tham dự U23 châu Á.

Vị trí nhì bảng A thuộc về U23 Jordan. Sau trận thua sốc U23 Việt Nam, U23 Jordan đã vùng lên để đánh bại U23 Saudi Arabia 3-2 và hạ U23 Kyrgyzstan 1-0.

Ở bảng B, U23 Nhật Bản khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch bằng những chiến thắng thuyết phục trước U23 Syria (5-0), U23 UAE (3-0) và U23 Qatar (2-0).

U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam là hai đội toàn thắng ở vòng bảng. Họ sẽ là thách thức không dễ dàng với tất cả các đối thủ.

U23 UAE sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết. (Nguồn: AFC)

Trong khi đó, U23 UAE đã giành vị trí nhì bảng B kịch tính, khi cùng có 4 điểm như U23 Syria nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Bảng C tưởng chừng sẽ khép lại với kịch bản căng thẳng, nhưng cuối cùng đã kết thúc với kết quả ngoài kỳ vọng.

U23 Hàn Quốc dù để thua U23 Uzbekistan 0-2 trong trận cầu "sinh tử" nhưng vẫn giành quyền đi tiếp bởi ở trận cùng giờ U23 Iraq phải nhận "trái đắng" khi để thua U23 Liban 0-1.

Với kết quả này, U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng với 7 điểm, trong khi U23 Hàn Quốc vị trí thứ 2 với 4 điểm.

Xác định 4 cặp tứ kết U23 châu Á 2026

Sau khi vòng bảng khép lại cùng danh sách 8 đội bóng đi tiếp, tứ kết U23 châu Á 2026 cũng đã xác định được 4 cặp đấu được chờ đợi.

Trận bán kết diễn ra đầu tiên chính là màn so tài giữa đương kim vô địch U23 Nhật Bản và U23 Jordan.

Với những gì đã thể hiện, U23 Nhật Bản được đánh giá rất cao trong cuộc đua vô địch và sẽ là trở ngại lớn trên hành trình của U23 Jordan.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18g30 ngày 16/1 (theo giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah Sports City Hall.

Trận tứ kết thứ 2 chính là trận đấu được người hâm mộ nước nhà chờ đợi khi U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE. Trận đấu diễn ra vào lúc 22g30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

UAE không còn là đối thủ quá xa lạ gì với Việt Nam khi hai từng chạm trán nhau đến 6 lần ở cấp độ U23.

Trước trận tái ngộ này, lịch sử đang không đứng về U23 Việt Nam khi chúng ta chưa thắng trận nào - thua 4 và hòa 2. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện và nếu duy trì, "các chiến binh Sao vàng" hoàn toàn có thể tự tin vượt qua các đối thủ.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng đã liên tiếp "phá dớp" khi đánh bại U23 Kyrgyzstan để lần đầu chiến thắng trước đại diện Trung Á, và cũng có lần đầu tiên khiến U23 Saudi Arabia phải "nếm trái đắng."

Trận tứ kết thứ 3 sẽ là màn đối đầu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 18g30 ngày 17/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall.

Ở trận tứ kết cuối cùng, U23 Australia và U23 Hàn Quốc sẽ cạnh tranh vé bán kết vào lúc 22g30 ngày 17/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City./.

Kết quả U23 châu Á 2026: Xác định xong đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 UAE đã vượt qua vòng bảng sau trận "sinh tử" với U23 Syria để trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026.