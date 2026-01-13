U23 châu Á 2026: Dư luận thán phục chiến thắng của U23 Việt Nam

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia không chỉ giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng Vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng tuyệt đối, mà còn tạo nên “cơn mưa” lời khen từ truyền thông châu Á, đồng thời nhận được sự đánh giá cao từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Trên trang chủ chính thức, AFC gọi chiến thắng của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia là “chiến thắng lịch sử,” đồng thời nhấn mạnh việc đội bóng áo đỏ hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A và thành tích toàn thắng cả ba trận.

AFC viết: "U23 Việt Nam bước vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026 với phong độ hoàn hảo. Những tiếng hô ‘Việt Nam, Việt Nam’ sẽ còn vang vọng trong ký ức của giải đấu.”

Trong khi đó, FIFA ca ngợi màn trình diễn của bộ đôi Trần Trung Kiên-Nguyễn Đình Bắc bằng cụm từ giàu hình ảnh: “Bay như Trung Kiên, sút như Đình Bắc.”

Theo FIFA, thủ môn Trần Trung Kiên là điểm tựa then chốt giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép lớn khi U23 Saudi Arabia tung ra tới 18 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích.

Trong khi đó, bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - được FIFA đánh giá là “khoảnh khắc đỉnh cao về bản lĩnh và hiệu quả” trong thế trận giàu tính chiến thuật.

Trang Siamsport (Thái Lan) mô tả bàn thắng của Đình Bắc là bước ngoặt quyết định của trận đấu. Siamsport viết: “Đình Bắc vượt qua hậu vệ Saudi Arabia rồi dứt điểm chéo góc lạnh lùng, mang về chiến thắng 1-0. U23 Việt Nam giành trọn 9 điểm, đứng đầu bảng A và loại chính đội chủ nhà.”

Theo tờ báo này, chiến thắng không chỉ phản ánh khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân mà còn cho thấy bản lĩnh và chiều sâu lực lượng của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Trong khi đó, trang Think Curve (cũng của Thái Lan) nhấn mạnh: “U23 Việt Nam trở thành đội tuyển U23 đầu tiên của Đông Nam Á toàn thắng cả ba trận vòng bảng tại một vòng chung kết U23 châu Á, giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng.”

Tờ Sohu (Trung Quốc) dành nhiều dòng phân tích cho hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Sohu nhận định: “Saudi Arabia có 18 cú sút, 7 lần trúng đích nhưng không thể ghi bàn. Hàng thủ Việt Nam đã giữ sạch lưới và trực tiếp loại đội chủ nhà khỏi giải đấu.”

Cùng quan điểm này, trang Top Star News (Hàn Quốc) ca ngợi lối chơi kỷ luật và sự tự tin của U23 Việt Nam, cho rằng đội bóng áo đỏ “không còn là ẩn số, mà đã trở thành một tập thể có cấu trúc rõ ràng và bản sắc chiến thuật ở cấp độ châu Á.”

Tại Tây Á, nơi U23 Saudi Arabia được kỳ vọng rất lớn, các tờ báo buộc phải thừa nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Tờ Kooora viết: “Hành trình của U23 Saudi Arabia tại giải U23 châu Á 2026 đã kết thúc sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam.”

Các tờ Arriyadiyah, Eremnews và Slaati đều chung nhận định Saudi Arabia kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam, trong khi bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 64 đã định đoạt số phận đội chủ nhà.

Với thành tích toàn thắng vòng bảng, giành ngôi nhất bảng A và loại chủ nhà Saudi Arabia, U23 Việt Nam không chỉ đoạt vé vào tứ kết mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu Á, đúng như những đánh giá từ AFC và FIFA.

Ở vòng tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ gặp đội nhì bảng B (UAE hoặc Syria). Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam bước vào vòng knock-out không chỉ với sự tự tin, mà còn với sự tôn trọng của toàn châu lục./.

