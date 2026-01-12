Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia ở đâu, trên kênh nào?

Trận cầu tâm điểm lượt cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 chính là màn so tài giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trận đấu này không chỉ quyết định "số phận" của hai đội mà còn có thể làm thay đổi cục diện của bảng đấu.

Trận đấu này diễn ra vào lúc 23g30 (theo giờ Việt Nam), được trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ và TV360.

Trước cuộc chạm trán này, U23 Việt Nam đang có 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +3) sau hai chiến thắng trước U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1).

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia xếp thứ ba với 3 điểm, sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 1-0 và thua U23 Jordan 2-3.

Với cục diện hiện tại của bảng A, U23 Việt Nam chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia trong trận cầu "sinh tử" là sẽ thẳng tiến tứ kết ở vị trí nhất bảng.

Trong trường hợp để thua với 1 hoặc 2 bàn cách biệt, U23 Việt Nam vẫn lọt vào tứ kết. Thậm chí, "các chiến binh Sao vàng" vẫn có thể đứng đầu bảng A nếu thua U23 Saudi Arabia 1 bàn cách biệt.

Tuy nhiên, với việc U23 Jordan (3 điểm) đang cạnh tranh quyết liệt, U23 Việt Nam không được phép để thua trước đội chủ nhà.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua còn U23 Jordan thắng, kịch bản khó lường nhất sẽ xảy ra tại bảng A.

Khi đó, ba đội U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan cùng có 6 điểm. Thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp giữa ba đội.

Trước lượt cuối, U23 Việt Nam đang có lợi thế khi thắng U23 Jordan 2-0, trong khi U23 Jordan thắng U23 Saudi Arabia 3-2 (hiệu số đối đầu của Việt Nam đang là +2, Jordan là -1 và Saudi Arabia là -1).

Vì vậy, U23 Việt Nam có thua cũng không được để thua 0-3 hoặc thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên./.

Kịch bản 'siêu điên rồ' có thể xuất hiện ở bảng đấu của U23 Việt Nam Kịch bản "siêu điên rồ" sẽ xuất hiện ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 nếu như U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia trong khi U23 Kyrgyzstan thắng cách biệt U23 Jordan 2 bàn.