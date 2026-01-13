HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' cùng bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng U23 châu Á 2026 với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Chiến thắng này không chỉ đưa "các chiến binh Sao vàng" thẳng tiến vào tứ kết với tư cách nhất bảng mà còn giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, chiến thắng trước U23 Saudi Arabia là trận thắng thứ 14 liên tiếp của U23 Việt Nam dưới thời Kim Sang-sik - đạt tỷ lệ thắng 100%, trong đó đều thắng tất cả các đội chủ nhà.

Thành tích này trải qua 4 giải đấu chính thức gồm U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Khởi đầu cho chuỗi kỳ tích ấn tượng này là giải U23 Đông Nam Á 2025 (AFF Cup 2025) tổ chức tại Indonesia.

U23 Việt Nam lần lượt vượt qua Lào (3-0) và Campuchia (2-1) ở vòng bảng. Tiếp đó, đoàn quân của ông Kim Sang-sik đã đánh bại Philippines 2-1 tại bán kết và thắng chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết để giành chức vô địch.

Tiếp nối thành công ở AFF Cup 2025, U23 Việt Nam tự tin hướng đến đấu trường châu Á bằng chuỗi thành tích ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á diễn ra trên sân Phú Thọ (tháng 9/2025).

Ở vòng loại, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành vé đến Saudi Arabia tham dự vòng chung kết.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik vỡ òa cảm xúc tại SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đến tháng 12 vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục chinh phục thành công bằng tấm huy chương Vàng SEA Games 33 trên đất tại Thái Lan.

Tại giải đấu này, U22 Việt Nam đã lần lượt vượt qua U23 Lào 2-1 và U23 Malaysia 2-0 để giành quyền vào bán kết.

Sau đó, các cầu thủ đã đánh bại Philippines tại bán kết và hạt chủ nhà Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ ở trận chung kết.

Tấm huy chương Vàng SEA Games 33 được xem như cú hích quan trọng để "các chiến binh Sao vàng" hướng đến sân chơi châu lục.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ được đánh giá cao.

U23 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng ngỡ ngàng 2-0 trước U23 Jordan, đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1 và khép lại vòng bảng bằng trận thắng sốc 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Kyrgyzstan giúp chúng ta "phá dớp" khi U23 Việt Nam từng nhiều lần thất bại trước các đại diện Trung Á tại giải đấu này. Còn với chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, bóng đá Việt Nam có lần đầu tiên đầu tiên vượt qua đội bóng quốc gia này trong lịch sử.

Trong chuỗi kỷ lục 14 trận thắng liên tiếp, các học trò của ông Kim Sang-sik đã ghi được 26 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 lần.

Lập hàng loạt cột mốc cho bóng đá Đông Nam Á

Chiến thắng trước Saudi Arabia không chỉ giúp U23 Việt Nam lập kỳ tích mà còn tạo nên hàng loạt cột mốc đối với bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi châu Á.

Cụ thể, với 3 trận thắng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng vòng bảng tại một kỳ vòng chung kết U23 châu Á.

Thành tích này đã nhận được vô vàn lời ca ngợi từ khu vực. Trong bài viết có tiêu đề "Việt Nam nhấn chìm Saudi Arabia để làm nên lịch sử cho bóng đá ASEAN," CNN phiên bản tiếng Indonesia viết: "Đây là lần đầu một đại diện Đông Nam Á đứng đầu bảng ở vòng chung kết U23 châu Á. Trước đây, thành tích tốt nhất của các đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia chỉ là nhì bảng."

U23 Việt Nam quyết tâm viết tiếp hành trình kỳ diệu. (Nguồn: AFC)

U23 Việt Nam còn trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng, đạt điểm tuyệt đối tại vòng bảng U23 châu Á.

U23 Việt Nam cũng chính là đội bóng Đông Nam Á có chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất tại giải U23 châu Á (6 trận, bao gồm 3 trận thắng vòng loại và 3 trận tại vòng chung kết).

U23 Việt Nam còn là đội bóng Đông Nam Á có nhiều trận thắng nhất tại giải U23 châu Á (9 trận, bao gồm 7 trận thắng trong thời gian thi đấu chính thức và 2 trận thắng sau loạt luân lưu).

Tất nhiên, kỷ lục mới vẫn còn đang chờ đợi thầy trò ông Kim Sang-sik phía trước khi U23 Việt Nam có trận đấu tại vòng tứ kết./.

