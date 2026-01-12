Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Việt kiều Lê Viktor lần đầu đá chính

Tối 12/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận quan trọng ở bảng A, Vòng chung kết U23 châu Á 2026, chạm trán với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp với ngôi đầu bảng A, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những toan tính chiến thuật thông qua những thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát.

Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc làm mới hàng công với bộ 3 cầu thủ gồm Công Phương, Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Đây đều là những cầu thủ có khả năng di chuyển rộng và hoán đổi vị trí linh hoạt, nhằm làm rối loạn hàng thủ và "bào sức" các hậu vệ bên phía đối phương.

"Cầm trịch" tuyến giữa tiếp tục là bộ đôi Thái Sơn và Xuân Bắc. Thái Sơn đang thể hiện phong độ cao ở hàng tiền vệ với khả năng cầm nhịp trận đấu và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình U23 Việt Nam ở giải đấu lần này.

Với sự xuất hiện của Công Phương trên hàng công, nhiều khả năng thủ quân Khuất Văn Khang sẽ được đưa trở lại vị trí bên hành lang cánh. Ở phía đối diện là sự góp mặt của "máy chạy" Võ Anh Quân.

Hàng phòng ngự được thầy Kim giữ nguyên: Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh tiếp tục là "bức tường" vững chắc án ngữ trước khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trận gặp U23 Saudi Arabia. (Ảnh: VFF)

Trước cuộc chạm trán này, U23 Việt Nam đang có 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +3) sau hai chiến thắng trước U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1).

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia xếp thứ ba với 3 điểm, sau trận thắng U23 Kyrgyzstan 1-0 và thua U23 Jordan 2-3.

Với cục diện hiện tại của bảng A, U23 Việt Nam chỉ cần không thua U23 Saudi Arabia trong trận cầu "sinh tử" là sẽ thẳng tiến tứ kết ở vị trí nhất bảng.

Trong trường hợp để thua với 1 hoặc 2 bàn cách biệt, U23 Việt Nam vẫn lọt vào tứ kết. Thậm chí, "Những Chiến binh Sao Vàng" vẫn có thể đứng đầu bảng A nếu thua U23 Saudi Arabia 1 bàn cách biệt.

Như vậy, U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu hết mình để giành ít nhất kết quả hòa, hoặc không thua cách biệt quá 3 bàn trước chủ nhà U23 Saudi Arabia./.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 Saudi Arabia đá trận 'sinh tử' U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Saudi Arabia trong trận cầu "sinh tử" ở lượt cuối bảng A là sẽ giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng.