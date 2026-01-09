Xem trực tiếp U23 Việt Nam-U23 Kyrgyzstan trên kênh nào, ở đâu?

Trận cầu tâm điểm hôm nay (9/1) chính là màn chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ trên sân King Abdullah Sports City Hall, được trực tiếp trên VTV5, VTV Cần Thơ và hệ thống của TV360.

Cuộc chạm trán này có ý nghĩa rất lớn quyết định đến tấm vé đi tiếp của hai đội tại vòng chung kết.

Trước màn so tài này, U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm sau khi có chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở ngày ra quân.

Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan bước vào lượt trận thứ hai bảng A U23 với áp lực nặng nề sau thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia.

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam đang có lợi thế lớn và có thể sẽ sớm giành quyền đi tiếp nếu như đánh bại U23 Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh U23 Kyrgyzstan cần phải thắng nếu như không muốn sớm dừng cuộc chơi.

Thế nên, "các chiến binh Sao vàng" cần phải nhập cuộc chủ động, giữ sự tỉnh táo, giống như những gì đã thể hiện ở ngày ra quân.

“Chiến thắng vừa qua sẽ là động lực để toàn đội cố gắng hơn ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và giành kết quả tích cực trong các trận sắp tới,” tiền vệ Thái Sơn chia sẻ trước trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Cục diện U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có cơ hội sớm vào tứ kết Chiến thắng ở ngày ra quân giúp U23 Việt Nam có cơ hội rất lớn để sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết tại giải U23 châu Á 2026.