HLV Kim Sang-sik: “U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2026"

Chiều 5/1, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng trung vệ Phạm Lý Đức tham dự buổi họp báo trước trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Mở đầu buổi họp báo, "thuyền trưởng" U23 Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ và bày tỏ niềm vui khi đội nhà góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất châu Á.

"Đây là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam chứng minh khả năng cạnh tranh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở tầm châu Á. Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm chiến thắng trong từng trận và đặt mục tiêu tiến vào vòng tứ kết," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhắc lại dấu mốc lịch sử của U23 Việt Nam tại giải đấu năm 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng bối cảnh hiện tại đã có nhiều thay đổi. "Các cầu thủ, điều kiện chuẩn bị cũng như môi trường thi đấu đều khác trước. Tất cả các trận đấu sắp tới đều rất khó khăn và cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức, thể lực và tinh thần, đồng thời có thêm sự tự tin từ những thành tích gần đây," ông Kim cho biết.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đặc biệt đề cao yếu tố tinh thần tập thể, coi đây là nền tảng quan trọng trong hành trình của U23 Việt Nam.

"Chúng tôi sinh hoạt và tập luyện cùng nhau trong thời gian dài, thậm chí còn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình. Điều đó đôi khi không dễ dàng, nhưng lại giúp xây dựng tinh thần tập thể rất tốt. Sau chức vô địch SEA Games, tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng. Đối thủ và môi trường ở Vòng chung kết U23 châu Á khác rất nhiều, nhưng chúng tôi cần giữ sự tự tin và niềm tin để thi đấu tốt," thầy Kim chia sẻ.

Cùng tham dự buổi họp báo, trung vệ Phạm Lý Đức bày tỏ niềm tự hào khi U23 Việt Nam là một trong 16 đội góp mặt tại Vòng chung kết.

"Toàn đội đã chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng từng trận một, với tinh thần mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Mục tiêu của chúng tôi là đi sâu nhất có thể," Lý Đức chia sẻ.

Trung vệ của U23 Việt Nam nhận định Jordan là đội bóng có nhiều cầu thủ cao to, chơi bóng dài tốt. "Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế điểm mạnh của Jordan và thi đấu với hơn 200% sức lực. Toàn đội mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ, cả trực tiếp lẫn từ xa, để có thêm động lực thi đấu," Lý Đức nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng U23 Jordan, ông Omar Najhi đánh giá cao U23 Việt Nam và xem trận ra quân là thử thách quan trọng.

"Việt Nam chơi bóng hiện đại, tiến bộ rất nhanh và vừa vô địch một giải đấu. Họ là đối thủ mạnh và chúng tôi phải tập trung cao độ. Tôi ấn tượng với các số cầu thủ mang áo số 7 (Đình Bắc), 17 (Phi Hoàng) và 11 (Văn Khang). Họ là những cầu thủ rất nhanh và nguy hiểm," ông Omar Najhi thận trọng.

Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào 18 giờ 30 ngày mai (6/1) theo giờ Việt Nam./.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

