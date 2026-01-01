Vòng chung kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đá trận mở màn

Đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ "mở hàng" thành công cho bóng đá nước nhà trong năm 2026 khi tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 (tổ chức tại Saudi Arabia).

Đây là lần thứ 6 liên tiếp trong lịch sử U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết giải đấu cấp châu lục.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam đá trận mở màn

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khởi đầu bằng trận đấu với U23 Jordan vào lúc 18g30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Đây cũng chính là trận đấu mở màn cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá cao cuộc chạm trán này khi đưa ra nhận định trận khai mạc giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan hứa hẹn cân bằng và khó lường.

Trên trang chủ, AFC giới thiệu U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018, vào tứ kết năm 2024 và đây là lần thứ 6 góp mặt ở vòng chung kết. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là hạng 3 năm 2013.

Trước trận mở màn U23 châu Á 2026, hai đội từng gặp nhau 2 lần, Jordan thắng 3-1 năm 2016 và hòa 0-0 năm 2020.

Cũng trong ngày khai mạc, chủ nhà Saudi Arabia sẽ ra quân gặp U23 Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, sau trận mở màn, U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày để hồi phục cũng như chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chạm trán với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ 2 bảng A (21g ngày 9/1).

"Các chiến binh Sao vàng" sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng U23 châu Á 2026 bằng màn so tài với chủ nhà U23 Saudi Arabia (23g30 ngày 12/1).

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Việt Nam đã sang Qatar từ ngày 26/12/2026 để bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Trong quá trình chuẩn bị tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Saudi Arabia.

Theo kế hoạch, sau đợt tập huấn tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại đấu trường châu lục.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam

Ngay trước thềm giải đấu, U23 Việt Nam đã đón tin không vui khi thủ thành Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai gặp phải trong buổi tập gần đây của đội.

Sau khi đánh giá tình hình, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã thống nhất phương án điều chỉnh lực lượng nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình, khi triệu tập Phạm Đình Hải thay thế cho Nguyễn Tân.

Thanh Nhàn chấn thương trước thềm giải đấu. (Nguồn: VFF)

Đình Hải được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Thủ môn này từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam, tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ trong nước và quốc tế.

Ngoài Nguyễn Tân, đội tuyển U23 Việt Nam hiện cũng đang theo dõi sát tình trạng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ đang gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp. Bộ phận y tế của đội tuyển đang tích cực điều trị và xây dựng phác đồ hồi phục nhằm giúp Thanh Nhàn sớm trở lại trạng thái tốt nhất.

Thanh Nhàn chính là người hùng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 vừa qua. Tiền đạo sinh năm 2003 đã ghi hai bàn thắng quan trọng, trong đó có pha lập công mang tính quyết định ở trận chung kết gặp U22 Thái Lan, góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành huy chương Vàng.

Thông tin giải U23 châu Á 2026

U23 châu Á 2026 là lần thứ 7 giải đấu được tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 24/1 tại hai thành phố Jeddah và Riyadh.

Đây là sân chơi quy tụ những tài năng trẻ hàng đầu châu lục, nơi nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn đã vươn tầm ở bóng đá đỉnh cao.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có sự góp mặt của 16 đội, trong đó 15 đội vượt qua vòng loại hồi tháng 9 để cùng chủ nhà Saudi Arabia tranh tài.

Các bàng đấu tại U23 châu Á 2026.

Giải đấu năm nay quy tụ cả 5 đội tuyển từng giành chức vô địch là Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Uzbekistan.

Trong lịch sử giải đấu, Australia và Jordan là hai đội tham dự đầy đủ tất cả các vòng chung kết, trong khi Kyrgyzstan và Liban lần đầu tiên góp mặt./.

U23 Việt Nam gặp tổn thất cực lớn trước giờ G: "Người hùng" SEA Games 33 báo tin dữ U23 Việt Nam đón liên tiếp những thông tin bất lợi trước vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Thanh Nhàn bất ngờ dính chấn thương nặng trước giờ G.