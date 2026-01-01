Lễ hội chào 2026: “Cú hích” mở màn năm du lịch mới của tỉnh Quảng Ninh

Tối 31/12/2025, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 đã diễn ra, trở thành lễ hội đón năm mới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Quảng Ninh.

Tối 31/12/2025, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), Chương trình nghệ thuật Chào năm mới - Countdown 2026 đã diễn ra sôi động, thu hút hơn 50.000 người dân và du khách tham dự, trở thành lễ hội đón năm mới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Quảng trường 30/10 trở thành điểm hội tụ của đông đảo người dân địa phương và du khách, tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, rực rỡ sắc màu.

Countdown 2026 được xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, trình diễn sân khấu và công nghệ hiện đại. Các tiết mục ca, múa, nhạc, nhạc điện tử được dàn dựng công phu, sử dụng hệ thống âm thanh - ánh sáng quy mô lớn.

Điểm nhấn của đêm diễn là màn bắn pháo hoa nổ tầm cao tại thời khắc giao thừa, thắp sáng bầu trời Hạ Long, đánh dấu khoảnh khắc chào đón năm 2026.

Đặc biệt, Countdown 2026 được xem là “cú hích” quan trọng mở màn cho năm du lịch mới của Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, hiện đại, có khả năng tổ chức các lễ hội - sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn, chuyên nghiệp. Không khí lễ hội lan tỏa đã tạo sức hút đối với du khách, đồng thời kích thích các hoạt động dịch vụ, lưu trú, ẩm thực trong dịp cao điểm cuối năm.

Với quy mô lớn, cách tổ chức bài bản và hiệu ứng lan tỏa tích cực, Countdown 2026 không chỉ khép lại năm 2025 bằng một dấu ấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, mà còn tạo đà thuận lợi cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, mở đầu cho một năm phát triển mới của Quảng Ninh./.