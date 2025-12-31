Đà Nẵng rực rỡ sắc màu lễ hội "Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026"

Sự kiện Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026 tại phố đi bộ Bạch Đằng mang đến không gian lễ hội đa sắc, nơi người dân và du khách cùng hòa mình vào âm nhạc, vũ điệu và những trải nghiệm văn hóa độc đáo.