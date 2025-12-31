Đà Nẵng rực rỡ sắc màu lễ hội "Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026"
Sự kiện Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026 tại phố đi bộ Bạch Đằng mang đến không gian lễ hội đa sắc, nơi người dân và du khách cùng hòa mình vào âm nhạc, vũ điệu và những trải nghiệm văn hóa độc đáo.
#Lễ hội chào năm mới Đà Nẵng #Không gian văn hóa đa sắc #Ẩm thực và gian hàng đặc sản #Trưng bày mô hình di tích lịch sử #Hoạt động trang trí và vẽ tranh cộng đồng #Biểu tượng và biểu diễn nghệ thuật #Không gian check-in và biểu tượng thành phố #Chương trình nghệ thuật ngoài trời #Phố đi bộ Bạch Đằng và các hoạt động trải nghiệm #Giao lưu văn hóa quốc tế tại lễ hội TP. Đà Nẵng Quảng Nam