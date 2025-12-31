Đà Nẵng rực rỡ sắc màu lễ hội "Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026"

Du lịch
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc sự kiện Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026 tại phố đi bộ Bạch Đằng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Du khách quốc tế hào hứng đưa con nhỏ theo dõi các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc lễ hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Những vũ điệu mạnh mẽ và sôi động của nhóm nhảy nam khuấy động không khí náo nhiệt tại sân khấu chính. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Bạn trẻ lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm trong không gian ngập tràn sắc vàng của bóng bay lễ hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khu vực ẩm thực và các gian hàng đặc sản thu hút đông đảo du khách quốc tế dừng chân trải nghiệm và thưởng thức. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Du khách nước ngoài tham quan và chọn lựa món ăn tại không gian ẩm thực của lễ hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các gian hàng ẩm thực luôn tấp nập khách quốc tế đến trải nghiệm hương vị địa phương và quốc tế. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Người dân và du khách cùng khám phá thiên đường ẩm thực đường phố với các món ăn đa dạng từ truyền thống đến hiện đại. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các bạn trẻ thích thú lựa chọn những món ăn vặt hấp dẫn tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một du khách nước ngoài vui vẻ nhận món ăn vừa được chế biến tại gian hàng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Du khách chiêm ngưỡng những tác phẩm mô hình gỗ mô phỏng các di tích lịch sử, văn hóa đặc trưng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các mô hình kiến trúc biểu tượng của Đà Nẵng và Hội An được chế tác tinh xảo bằng gỗ thu hút sự quan tâm của khách tham quan. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Không gian check-in với biểu tượng Vũ điệu Chào năm mới rực rỡ ánh đèn neon trên tuyến phố đi bộ về đêm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Bạn trẻ tỉ mẩn tô màu cho những bức tranh về danh thắng Đà Nẵng trên mô hình chữ khổng lồ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hoạt động trang trí và tô màu lên bộ chữ DANANG khổng lồ thu hút sự tham gia hào hứng của nhiều bạn nhỏ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hai bạn trẻ cùng nhau hoàn thiện những nét vẽ rực rỡ cho biểu tượng du lịch thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các gia đình cùng nhau tham gia trải nghiệm vẽ tranh cộng đồng, tạo nên bức tranh đa sắc màu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các gia đình cùng nhau tham gia trải nghiệm vẽ tranh cộng đồng, tạo nên bức tranh đa sắc màu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một em nhỏ viết những lời chúc và điều ước tốt đẹp cho năm mới 2026 lên bảng điều ước hình trái tim rực rỡ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Khoảnh khắc chăm chú của một bạn nhỏ khi gửi gắm ước mơ của mình vào bảng điều ước năm mới. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Nụ cười rạng rỡ của những bạn nhỏ khi thưởng thức những giai điệu hô hát bài chòi độc đáo của văn hóa miền Trung. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Ban nhạc trình diễn các ca khúc xuân sôi động, mang đến không khí đón chào năm mới tràn đầy năng lượng cho người xem. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Không gian âm nhạc ngoài trời thu hút đông đảo khán giả dừng chân lắng nghe và hòa nhịp. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đông đảo người dân và du khách vây kín khu vực rào chắn để theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật đường phố rực rỡ sắc màu. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Mô hình Trái đất khổng lồ trở thành điểm nhấn thị giác ấn tượng tại phố đi bộ, thu hút đông đảo lượt người dân và du khách đến check-in. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đà Nẵng rực rỡ sắc màu lễ hội "Đại lộ Đà Nẵng - Chào năm mới 2026"

Sự kiện Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026 tại phố đi bộ Bạch Đằng mang đến không gian lễ hội đa sắc, nơi người dân và du khách cùng hòa mình vào âm nhạc, vũ điệu và những trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Thanh Phong
