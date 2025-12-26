Du lịch Hà Nội về đích với những dấu ấn đặc biệt và trải nghiệm mới

Sau một năm tích cực hoạt động bài bản, du lịch Thủ đô vừa khép lại 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách, doanh thu, hệ thống lưu trú, sản phẩm du lịch và hiệu quả xúc tiến, quảng bá.

Các chuyên gia nhận định, công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Thủ đô đang trở thành một trụ cột phát triển mạnh mẽ, kết nối trực tiếp giữa giá trị văn hóa - năng lực sáng tạo - nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của xã hội đương đại.

Những dấu ấn đặc biệt

Năm qua, du lịch Hà Nội vẫn duy trì đà tăng trưởng hai con số, đóng góp tích cực vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Kết quả là Hà Nội đón được trên 33,7 triệu lượt khách (tăng 20,87% so với năm 2024). Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt (tăng 22,76%), khách nội địa đạt trên 25,88 triệu lượt (tăng 20,32%); tổng thu ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng (tăng 21,5% so với năm trước). Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của du lịch Thủ đô trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến khu vực ngày càng gay gắt.

Đáng chú ý, theo Sở Du lịch Hà Nội, mức doanh thu gia tăng đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và khách có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài ngày. Tín hiệu tích cực này cho thấy Thủ đô đang đi đúng lộ trình dịch chuyển sang tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng, thay vì chạy theo số lượng.

Đa dạng loại hình và biên độ giá phù hợp với mọi nhu cầu từ bình dân đến cao cấp là lợi thế của hệ thống cơ sở lưu trú Hà Nội. Đặc biệt, phân khúc cao cấp tiếp tục mở rộng với 28 khách sạn và khu căn hộ 5 sao, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú của các đoàn khách quốc tế, khách MICE và du khách nghỉ dưỡng hạng sang. Công suất sử dụng phòng bình quân năm 2025 ước đạt 65,5%.

Văn hóa truyền thống và di sản đang trở thành trụ cột phát triển của du lịch Thủ đô. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Sự đổi mới trong sản phẩm được đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật của du lịch Thủ đô năm 2025, với việc ra mắt nhiều tuyến và sản phẩm du lịch mới theo hướng trải nghiệm, chuyên đề và chuyên sâu trên nền tảng giá trị di sản truyền thống.

Dòng sản phẩm du lịch văn hóa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với những tuyến mới được xây dựng và khai thác dựa vào lợi thế của di sản, di tích và làng nghề, như các hành trình trải nghiệm phía Tây và phía Nam Hà Nội, tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ,” hay các chương trình đi bộ khám phá kiến trúc và nghệ thuật đô thị; du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng mở rộng ở Phúc Thọ, Mỹ Đức, Ba Vì đã đưa du khách trở về không gian làng quê yên bình...

Đặc biệt, sản phẩm du lịch đường sông và đường sắt đang từng bước ghi dấu ấn với bản sắc riêng, kết nối trung tâm Hà Nội với các vùng phụ cận, mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch trải nghiệm, thân thiện môi trường và giàu giá trị văn hóa.

Hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch của Thủ đô cũng được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, và có chiều sâu hơn thông qua tăng cường hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn, triển lãm thế giới và chương trình xúc tiến tại châu Âu, Đông Bắc Á, Ấn Độ, Nhật Bản; chuỗi sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng Du lịch, Festival Thu, Lễ hội Áo dài hay các chương trình kích cầu thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi sự kiện, đưa hình ảnh Thủ đô lan tỏa mạnh mẽ.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Tái cấu trúc không gian phát triển mới

Những nỗ lực của Hà Nội trong năm 2025 đã nhận được kết quả là loạt danh hiệu uy tín quốc tế, từ các giải thưởng của World Travel Awards, bảng xếp hạng điểm đến hàng đầu do Tripadvisor, Time Out, Booking, Agoda bình chọn…

Đáng chú ý, bằng thay đổi tích trong tư duy và hành động, Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế. Danh hiệu này góp phần mở ra một không gian phát triển mới cho kinh tế văn hóa Thủ đô. Thiết kế không còn giới hạn trong mỹ thuật ứng dụng, mà lan sang nhiều lĩnh vực như kiến trúc, thời trang, truyền thông, không gian công cộng và trải nghiệm du lịch.

Các chuyên gia cho rằng thiết kế đóng vai trò hạt nhân trong việc tái cấu trúc sản phẩm văn hóa, giúp di sản và bản sắc được diễn giải bằng ngôn ngữ đương đại. Không gian di sản được nhào nặn thành chất liệu cho thiết kế sáng tạo, giá trị văn hóa được làm mới, gần gũi hơn với giới trẻ và du khách quốc tế.

Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Đức nhận định phát triển công nghiệp văn hóa ở Thủ đô đòi hỏi tư duy quy hoạch tích hợp. “Các ngành sáng tạo cần được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với không gian đô thị, di sản và đời sống cộng đồng, từ đó tạo nên hệ sinh thái phát triển bền vững,” ông nói.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi các đô thị cạnh tranh bằng bản sắc và “sức mạnh mềm,” công nghiệp văn hóa và sáng tạo sẽ trở thành bệ đỡ cho Hà Nội phát triển theo chiều sâu, không chỉ bảo tồn, gìn giữ được hồn cốt văn hiến nghìn năm mà còn nâng cao vị thế trên bản đồ khu vực và quốc tế./.

Du khách quốc tế trải nghiệm văn hóa trà ở Hà Nội. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

