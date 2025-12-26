Ngày 24/12, Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin một bức tượng thần Hindu bị phá hủy trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra giữa Thái Lan và Campuchia.

Bản tin 60S của Vietnamplus News có những thông tin đáng chú ý sau:

Ấn Độ lên án việc phá hủy tượng thần Hindu trong xung đột Thái Lan-Campuchia.

Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Iran tại Liban.

Ukraine nã tên lửa Storm Shadow vào cơ sở năng lượng lớn của Nga.

Khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tại Gaza hậu xung đột.

Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức thấp nhất trong 5 năm.

Nga đánh giá tiến trình đàm phán với Mỹ về Ukraine.

Giáo hoàng kêu gọi Nga và Ukraine tìm “dũng khí” đối thoại trực tiếp.

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57./.