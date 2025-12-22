Trung Quốc mở rộng chính sách thị thực trực tuyến cho công dân Ấn Độ

Theo mạng South China Morning Post ngày 21/12, trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ dần tiến tới bình thường hóa quan hệ kinh tế, công dân Ấn Độ giờ đây có thể xin thị thực Trung Quốc trực tuyến.

Chính sách thị thực đơn giản hơn có thể giúp Trung Quốc có được thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch nước ngoài béo bở của Ấn Độ trị giá 21,6 tỷ USD.

Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi cho biết hồi đầu tháng này rằng công dân Ấn Độ có thể xin thị thực trực tuyến từ ngày 22/12, giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí cho các chuyến thăm trực tiếp ban đầu đến đại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh sự khác trong nước.

Các nhà phân tích cho rằng, động thái này diễn ra sau khi các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc được nối lại vào tháng 10 vừa qua sau 5 năm tạm ngừng.

Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu MarketsandMarkets của Ấn Độ, chính sách thị thực đơn giản hơn có thể giúp Trung Quốc chiếm được thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch nước ngoài béo bở của Ấn Độ, vốn trị giá 21,6 tỷ USD vào năm ngoái và được dự đoán sẽ tăng vọt lên 61,7 tỷ USD vào năm 2033.

Theo nền tảng ngành du lịch India Outbound, lượng khách du lịch Ấn Độ đến Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh trước năm 2020, với 142.000 lượt công dân Ấn Độ đến thăm nước này vào năm 2019. Nhưng sau đó, lượng khách du lịch đã giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch và căng thẳng chính trị gia tăng.

Theo nghiên cứu viên cao cấp Jayant Menon tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, người Ấn Độ phải đối mặt với những hạn chế về visa ở nhiều quốc gia, khiến những nơi có quy định đi lại đơn giản trở nên hấp dẫn đối với khách du lịch thuộc tầng lớp trung lưu.

Trung Quốc đã mở rộng chính sách miễn visa và xử lý visa đơn giản hơn cho hàng chục quốc gia kể từ năm 2023 như một phần của nỗ lực thúc đẩy du lịch và kích thích ngành dịch vụ của mình.

Các nhà phân tích cho biết du lịch công tác giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng có khả năng tăng lên.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh, xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 10 năm, lên tới 113,46 tỷ USD trong năm tài chính 2024-2025 (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025).

Ngược lại, Ấn Độ xuất khẩu hàng hóa trị giá 14,24 tỷ USD sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng như ở các quốc gia khác yêu cầu thị thực Trung Quốc, người nộp đơn trực tuyến ở Ấn Độ vẫn phải đến Đại sứ quán Trung Quốc hoặc Văn phòng Lãnh sự Trung Quốc để được đánh giá và phê duyệt cuối cùng về giấy tờ đi lại./.

Ấn Độ nới quy định cấp thị thực cho chuyên gia Trung Quốc Việc Ấn Độ đơn giản hóa quy trình thị thực cho chuyên gia Trung Quốc được đánh giá giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động lành nghề, từng khiến ngành điện tử thiệt hại hàng tỷ USD trong nhiều năm.