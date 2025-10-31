Trung Quốc nối lại xuất khẩu nam châm đất hiếm cho Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận Trung Quốc đã cấp phép cho một số công ty Ấn Độ nhập khẩu nam châm đất hiếm - động thái được xem là bước tiến tích cực trong quá trình bình thường hóa quan hệ song phương sau hơn 4 năm căng thẳng biên giới.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết với giấy phép này, các doanh nghiệp Ấn Độ có quyền tiếp cận các loại nam châm vốn bị ngừng mua sau khi Trung Quốc áp dụng hạn chế xuất khẩu hồi đầu năm.



Các nguồn tin trong ngành cho hay các công ty được cấp phép chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ôtô và điện tử, song việc nhập khẩu đi kèm một số điều kiện, trong đó có quy định nam châm không được xuất khẩu sang Mỹ hoặc sử dụng trong các ngành công nghiệp quốc phòng.



Theo ước tính, riêng ngành ôtô Ấn Độ cần khoảng 870 tấn nam châm đất hiếm trong năm tài chính 2025-2026, chiếm gần 25% tổng nhu cầu 3.600 tấn của cả nước.

Động thái mới được đánh giá là tín hiệu cho thấy hai nước đang nỗ lực khôi phục lòng tin và hợp tác kinh tế, sau khi Bắc Kinh từng ngừng xuất khẩu nhiều loại hàng hóa - gồm khoáng sản và phân bón - sang Ấn Độ từ năm 2023. Trung Quốc hiện nắm khoảng 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu, giữ vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng cho xe điện, máy bay không người lái và pin năng lượng.



Việc cấp phép nhập khẩu được thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ liên tiếp thực hiện các biện pháp cải thiện quan hệ, như nối lại tuyến hành hương Kailash Mansarovar Yatra, khôi phục cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc và hoàn tất rút quân khỏi các điểm nóng biên giới Demchok và Depsang theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 10 năm ngoái./.

Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu với đất hiếm và các mặt hàng liên quan Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chứ không cấm xuất khẩu; các đơn xin đáp ứng yêu cầu sẽ được chấp thuận.