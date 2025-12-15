Iran coi ngoại giao là kênh quan trọng trong xử lý vấn đề hạt nhân



Ngày 15/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran vẫn coi ngoại giao là một kênh quan trọng trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng sử dụng con đường ngoại giao khi điều kiện cho phép.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, ông Baghaei cho rằng Iran đã thể hiện năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngoại giao, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Theo ông Baghaei, Iran sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp ngoại giao trong những thời điểm và điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng trong quá trình trao đổi về vấn đề hạt nhân, Tehran đang phải làm việc với một số bên chưa thể hiện sự coi trọng đầy đủ đối với đối thoại và đàm phán.

Trong bối cảnh đó, Iran cho biết vẫn duy trì sự sẵn sàng cần thiết để ứng phó với các tình huống có thể phát sinh.

Liên quan đến tiến trình đàm phán hạt nhân, Iran và Mỹ trước đó đã tiến hành 5 vòng đàm phán gián tiếp, do Oman làm trung gian, và dự kiến tổ chức vòng thứ 6.

Song các cuộc đàm phán này bị gián đoạn sau khi xảy ra các diễn biến quân sự nghiêm trọng hồi tháng 6 vừa qua, khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân tại Iran.

Sau đó, Iran đã tạm đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do bày tỏ quan ngại về an toàn đối với các cơ sở hạt nhân và đội ngũ khoa học của nước này.

Về phần mình, IAEA tiếp tục kêu gọi Iran cho phép nối lại các hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân. Đáp lại, ông Baghaei khẳng định Iran vẫn là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đã thực hiện các cam kết theo thỏa thuận bảo đảm với IAEA và nhận thức đầy đủ các nghĩa vụ của mình, đồng thời đề nghị IAEA thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mang tính kỹ thuật.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết cơ quan này đã nối lại hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Iran, nhưng việc tiếp cận vẫn còn hạn chế và chưa bao gồm một số cơ sở hạt nhân quan trọng./.

IAEA nối lại hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân tại Iran Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh việc khôi phục đầy đủ quyền tiếp cận là vấn đề then chốt hiện nay, đồng thời cho biết cơ quan này đang duy trì đối thoại với phía Iran.