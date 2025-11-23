Iran đẩy mạnh hợp tác hạt nhân với Nga bất chấp khả năng Mỹ tăng trừng phạt

Ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định Tehran sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia trước khả năng Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt do hợp tác với Nga, bất chấp việc các gói cấm vận trước đây của Washington đang gây ra nhiều thiệt hại cho nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Baghaei nhấn mạnh Iran phải đối mặt với các gói trừng phạt của Mỹ gần như hằng ngày và câu chuyện này đã kéo dài từ lâu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các lệnh trừng phạt tuy gây tổn hại nhưng không bao giờ có thể làm suy yếu quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Ông Baghaei tiết lộ Iran đang tích cực hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Moskva và Tehran hiện đang đàm phán về việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 tuyên bố rằng một dự luật siết chặt trừng phạt Nga sẽ khiến bất kỳ quốc gia nào hợp tác với Moskva phải chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc và Iran có thể bị đưa vào cùng dự luật.

Trong diễn biến liên quan, báo Times of Israel đưa tin ngày 21/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, Mỹ và nhóm E3 (bao gồm Anh, Đức và Pháp) đang theo đuổi con đường “leo thang.”

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 20/11 thông qua nghị quyết mới, yêu cầu Tehran cung cấp sự hợp tác “đầy đủ và nhanh chóng”, bao gồm cả quyền tiếp cận các địa điểm hạt nhân nhạy cảm.

Ông Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Cùng với việc nhóm E3 và Mỹ muốn leo thang căng thẳng, họ biết rõ rằng việc chấm dứt chính thức Thỏa thuận Cairo là kết quả trực tiếp của hành động khiêu khích của họ.”

Thỏa thuận Cairo được ký kết vào tháng Chín giữa Iran và IAEA nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, nhưng đã bị Tehran coi là không hợp lệ vào tháng trước khi nhóm E3 kích hoạt việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Sau khi nghị quyết mới được IAEA thông qua vào ngày 20/11, Iran đã gửi một lá thư chính thức tới IAEA nói rằng Thỏa thuận Cairo là “vô hiệu.”./.

