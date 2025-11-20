IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Iran cho phép tiếp cận cơ sở hạt nhân

Theo Reuters, các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp kín cho biết Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20/11 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran thông báo cho IAEA “không chậm trễ” về tình trạng kho dự trữ urani làm giàu và các cơ sở hạt nhân bị tấn công.

Theo các nguồn tin, mục đích chính của nghị quyết này là gia hạn và điều chỉnh nhiệm vụ của IAEA trong việc báo cáo về các khía cạnh của chương trình hạt nhân Iran.

Tuy nhiên, văn kiện cũng nêu rõ Iran phải nhanh chóng cung cấp cho IAEA những câu trả lời và quyền tiếp cận mà cơ quan này yêu cầu, sau 5 tháng kể từ các cuộc tấn công quân sự của Israel và Mỹ./.

Mỹ và nhóm E3 thúc đẩy nghị quyết yêu cầu Iran hợp tác đầy đủ với IAEA Iran phải cung cấp ngay cho IAEA thông tin chính xác về kiểm kê vật liệu hạt nhân và tình trạng các cơ sở được đặt dưới chế độ thanh sát, đồng thời cho phép IAEA tiếp cận đầy đủ để xác minh.