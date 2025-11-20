Thế giới

Trung Đông

IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Iran cho phép tiếp cận cơ sở hạt nhân

Nghị quyết mới được IAEA thông qua yêu cầu Iran nhanh chóng giải trình về kho urani làm giàu và cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công để phục vụ công tác giám sát mở rộng của cơ quan này.

Kỹ thuật viên làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Kỹ thuật viên làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp kín cho biết Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 20/11 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran thông báo cho IAEA “không chậm trễ” về tình trạng kho dự trữ urani làm giàu và các cơ sở hạt nhân bị tấn công.

Theo các nguồn tin, mục đích chính của nghị quyết này là gia hạn và điều chỉnh nhiệm vụ của IAEA trong việc báo cáo về các khía cạnh của chương trình hạt nhân Iran.

Tuy nhiên, văn kiện cũng nêu rõ Iran phải nhanh chóng cung cấp cho IAEA những câu trả lời và quyền tiếp cận mà cơ quan này yêu cầu, sau 5 tháng kể từ các cuộc tấn công quân sự của Israel và Mỹ./.

(Vietnam+)
#Iran #IAEA #urani #Cơ sở hạt nhân Iran
Theo dõi VietnamPlus

Vấn đề hạt nhân Iran

Thỏa thuận hạt nhân Iran

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục