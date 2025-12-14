Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao đe dọa ngừng bắn Gaza

Hãng Reuters đưa tin Trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya ngày 14/12 cho rằng vụ Israel ám sát chỉ huy cấp cao Raed Sa'ad đang đe dọa “tính khả thi” của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Trong phát biểu trên truyền hình, ông Hayya xác nhận chỉ huy cấp cao Raed Sa'ad thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel hôm 13/12, gọi đây là vụ ám sát nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ có hiệu lực hồi tháng 10.

Ông Hayya kêu gọi các bên trung gian, đặc biệt là Mỹ và Tổng thống Donald Trump, buộc Israel tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Quan chức cấp cao Hamas nhấn mạnh vai trò của Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) được đề xuất chỉ nên giới hạn ở việc duy trì ngừng bắn và tách các bên dọc biên giới Gaza, không can thiệp vào công việc nội bộ của vùng lãnh thổ này.

Việc triển khai lực lượng này là nội dung then chốt trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Trump đề xuất.

Theo giai đoạn 1, một lệnh ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến kéo dài hai năm đã bắt đầu từ ngày 10/10, với việc Hamas trả tự do cho các con tin và Israel phóng thích những người Palestine bị giam giữ.

Theo các quan chức Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ chủ trì một hội nghị tại Doha (Qatar) vào ngày 16/12 với các quốc gia đối tác nhằm lập kế hoạch cho ISD tại Gaza.

Hamas ngày 13/12 đã lên tiếng cáo buộc Israel cố tình tìm cách làm suy yếu và phá hoại thỏa thuận ngừng bắn sau vụ không kích của quân đội Israel nhằm vào thành phố Gaza trong cùng ngày.

Hamas cho rằng vụ việc chứng tỏ Israel “cố ý phá hoại thỏa thuận ngừng bắn và làm chệch hướng tiến trình này thông qua các hành động leo thang vi phạm liên tục."

Hamas nhấn mạnh Israel “phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hệ quả phát sinh từ các hành động quân sự nhằm vào người Palestine,” đồng thời kêu gọi các bên trung gian và những quốc gia bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn triển khai biện pháp can thiệp khẩn cấp nhằm kiềm chế Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/10 đã giúp hàng trăm nghìn người Palestine quay trở lại những khu vực đổ nát của thành phố Gaza.

Israel đã rút lực lượng khỏi các vị trí trong thành phố, đồng thời, dòng viện trợ cũng gia tăng.

Tuy nhiên, bạo lực chưa hoàn toàn chấm dứt.

Cơ quan y tế Palestine cáo buộc các lực lượng Israel đã sát hại ít nhất 386 người trong những cuộc không kích nhằm vào Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Israel ghi nhận 3 binh sỹ nước này đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn./.

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy bộ phận sản xuất vũ khí của Hamas Quân đội Israel (IDF) mô tả ông Sa’ad là “một trong những kiến trúc sư” của vụ tập kích ngày 7/10/2023 vào Israel, sự cố đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza.