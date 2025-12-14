Nhiều binh sỹ Syria và Mỹ bị thương trong vụ nổ súng tại Palmyra

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin nhiều binh sỹ Syria và Mỹ đã bị thương trong vụ tấn công một phái đoàn quân sự chung tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria, ngày 13/12.

Đây là vụ việc đầu tiên thuộc loại này được ghi nhận kể từ khi các lực lượng do người Hồi giáo lãnh đạo lật đổ Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad hồi tháng 12 năm ngoái, và sau đó nối lại quan hệ giữa Damascus với Washington.

Hãng thông tấn quốc gia SANA của Syria dẫn lời một nguồn tin an ninh xác nhận “một số binh sỹ Mỹ” đã bị thương trong vụ nổ súng, cùng với “2 thành viên của lực lượng an ninh Syria."

Theo SANA, các binh sỹ đang tham gia “chuyến khảo sát thực địa chung” tại Palmyra - khu vực từng nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng nổ súng đã bị tiêu diệt. Trực thăng đã sơ tán những người bị thương tới căn cứ Tanf ở miền Nam Syria, nơi lực lượng Mỹ đang triển khai.

Một quan chức quân sự Syria cho biết những phát súng được bắn ra “trong một cuộc gặp giữa các sỹ quan Syria và Mỹ” tại một căn cứ của Syria ở Palmyra.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ “chiến lược của Mỹ nhằm củng cố sự hiện diện và chỗ đứng tại sa mạc Syria."

Tháng trước, trong chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Mỹ, Damascus đã chính thức gia nhập liên minh toàn cầu do Washington dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS.

Các lực lượng Mỹ hiện được triển khai tại khu vực Đông Bắc Syria do người Kurd kiểm soát, cũng như tại căn cứ Tanf gần biên giới với Jordan./.

