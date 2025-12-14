Thế giới

Trung Đông

Hơn 300 người Palestine thiệt mạng sau lệnh ngừng bắn Gaza

Giới chức y tế địa phương cho biết hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas có hiệu lực ngày 10/10.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo RIA Novosti, báo New York Times dẫn lời giới chức y tế địa phương cho biết hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas có hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn nêu trên có hiệu lực từ ngày 10/10. Theo thỏa thuận này, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin bị giam giữ tại Gaza kể từ ngày 7/10/2023, qua đó giải phóng toàn bộ các con tin còn lại.

Đổi lại, Israel đã phóng thích khoảng 2.000 tù nhân Palestine, trong đó có các đối tượng bị kết án tù chung thân vì các hành vi khủng bố.

Hiện, Hamas đang trao trả cho Israel thi thể các con tin đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ. Trước đó, phía Palestine đã bàn giao thi thể của 27 con tin đã được xác định danh tính./.

(Vietnam+)
#Gaza #Hamas #Israel #ngừng bắn #con tin #tù nhân #bạo lực Israel Palestine
Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây năm 2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Israel mở rộng định cư tại khu vực trung tâm Bờ Tây

Các bộ trưởng cánh hữu của Israel lâu nay đã thúc đẩy việc áp dụng chủ quyền Israel trên toàn bộ khu vực Bờ Tây - một đề xuất vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới.