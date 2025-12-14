Hơn 300 người Palestine thiệt mạng sau lệnh ngừng bắn Gaza

Theo RIA Novosti, báo New York Times dẫn lời giới chức y tế địa phương cho biết hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas có hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn nêu trên có hiệu lực từ ngày 10/10. Theo thỏa thuận này, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin bị giam giữ tại Gaza kể từ ngày 7/10/2023, qua đó giải phóng toàn bộ các con tin còn lại.

Đổi lại, Israel đã phóng thích khoảng 2.000 tù nhân Palestine, trong đó có các đối tượng bị kết án tù chung thân vì các hành vi khủng bố.

Hiện, Hamas đang trao trả cho Israel thi thể các con tin đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ. Trước đó, phía Palestine đã bàn giao thi thể của 27 con tin đã được xác định danh tính./.

Hàng nghìn trẻ em ở Gaza nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 9/12 cho biết hàng nghìn trẻ em đã được đưa đi điều trị suy dinh dưỡng cấp tính tại Gaza kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua.